30 октября в Карелии сохранится теплая погода, но ожидается дождь

Прогноз погоды на 30 октября

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 30 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит +4...+9°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём составит +6...+8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +7 °С,

в Кеми +8°С,

в Кондопоге +8 °С,

в Медвежьегорске +8 °С,

в Олонце +8 °С,

в Пудоже +7 °С,

в Сегеже +7 °С,

в Сортавале +9 °С,

в Суоярви +7 °С.