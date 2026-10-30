Гражданина Нидерландов просил суд определить график встреч с кошкой

Суд в Амстердаме отказал мужчине в графике встреч с кошкой

Фото: «Петрозаводск говорит»

В суде Амстердама (Нидерланды) завершилось рассмотрение просьбы местного жителя об установлении графика встреч с кошкой, проживающей с экс-женой. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина хотел, чтобы животное проживало у него через неделю или каждые выходные. Бывшая супруга была категорически против, аргументировав это солидным возрастом кошки, наличием у нее хронических заболеваний и необходимостью регулярного лечения.

Кроме того, по словам женщины, после переезда кошка была безразлична мужчине, и он не оплачивал ее лечение.

Итогом судебного разбирательства стал отказ в удовлетворении просьбы мужчины.