Скончался знаменитый актер Голливуда

Звезда фильма «Люди Икс» Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет

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Голливудский актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным источника, артиста не стало в среду, 28 октября. Он умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Стюарта стала болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви. По словам близких, его борьба с недугами была «непродолжительной, но мучительной».

Патрик Стюарт получил всемирную известность благодаря своим ролям в сериале «Звездный путь» и в фильмах «Люди Икс». В 2010 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

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