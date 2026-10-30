Дом под расселение в Петрозаводске: работы вышли на финишную прямую

«КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома на улице Белинского. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на ноябрь текущего года.

Фото: КСМ

Новый девятиэтажный дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске. В доме 251 квартира, в каждой предусмотрен балкон, общая площадь – около 18 тыс. кв.м.

Работы на объекте вышли на финишную прямую. На 99% готова третья секция дома, на 85% – первая и вторая секции. Строители завершают внутренние отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, а также монтаж детской площадки на придомовой территории.

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Как сообщил министр строительства Карелии Александр Меньшиков, первые новоселы смогут получить ключи до конца 2026 года.

По программе расселения до конца текущего года «КСМ» введёт в эксплуатацию ещё 2 жилых дома: 40-квартирный в Питкяранте (работы на этом объекте уже завершены), 150-квартирный в Суоярви. Напомним, в июне текущего года компания уже ввели в эксплуатацию 135-квартирный жилой дом в Беломорске.

Кроме того, компания готовит к вводу детский сад на 150 мест в Сортавале и дом-интернат в Костомукше.