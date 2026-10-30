Колыхматова рассказала о новом подходе к благоустройству Петрозаводска

В центре города создают единое комфортное и современное пространство для отдыха и прогулок возле Онежского озера.

Фото: ИА "Республика"

Главное событие этого года в сфере благоустройства Петрозаводска — это масштабная реконструкция Онежской набережной. Проект удалось реализовать благодаря главе Карелии Артуру Парфенчикову, который договорился о поддержке с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и социально ответственному бизнесу.

Это прежде всего компания «БИОЭН», которая обрабатывает и добывает карельский камень. В реконструкцию набережной компания инвестировала значительные средства. И теперь визитную карточку города украшает камень с карельских месторождений — подарок городу от «БИОЭН».

Это не единственный пример сотрудничества с предпринимателями, которое помогает благоустраивать любимое место отдыха горожан.

Ротонда с подсветкой, фонари и шезлонги

Уже преобразилась и знаменитая ротонда. Постройку оштукатурили. Работы взяла на себя компания «СП-1», которая когда-то, в 1994 году, возводила это сооружение, ставшее затем неотъемлемой частью облика Онежской набережной.

На этом реконструкция ротонды не закончится: ее оборудуют архитектурной подсветкой, которую проектировал карельский архитектор Александр Савельев.

Сейчас специалисты монтируют подсветку. Кроме того, будут установлены прожекторы, которые будут подсвечивать сооружение извне. Если раньше ротонда в темное время суток терялась, то теперь она станет ярким визуальным акцентом. Будет красиво,

– рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Image Фото: ИА "Республика"

По федеральной программе «Развитие туризма» на самой Онежской набережной также модернизируют освещение. Здесь уже полностью заменили кабельную линию — она была сильно изношена – и готовятся к установке новых фонарей. Это будут и светильники в историческом стиле, торшерные опоры, и световые стойки для освещения более обширных пространств. Завершить работы планируют в ноябре.

Уже установленные новые урны, скамейки, вазоны тоже сделаны в едином стиле, чтобы подчеркнуть целостность облика набережной. Одна из самых заметных новинок — шезлонги.

Мы сомневались, стоит ли их устанавливать. Поинтересовались мнением горожан. Такие шезлонги уже стоят, например, в Побережном парке (в районе набережной Варкауса. — Прим.ред.). И петрозаводчане отмечают, что на них приятно отдохнуть не только летом, но и в другие сезоны в солнечную погоду,

– пояснила Инна Колыхматова.

Установят у воды и качели — об этом тоже просили горожане.

Дерево, вода и камень

Еще одной изюминкой Онежской набережной станет панно из карельского гранита. Этот проект тоже реализует компания «БИОЭН». На панно будет изображена ладья — одно из самых узнаваемых изображений карельских петроглифов. Именно этот сюжет выбрали горожане в ходе онлайн-опроса из различных предложенных вариантов.

Сейчас специалисты трудятся над воплощением этого образа. Работа, отмечает глава города, поистине ювелирная — камень требуется нарезать очень мелко. «Ладья» станет не просто украшением прогулочной зоны. Она подчеркнет особые смыслы этого места: связь Петрозаводска с историей Карелии и ее самобытной культурой, красотой северной природы.

Image Фото: ИА "Республика"





На эту концепцию, как уже сказано, работают и остальные элементы благоустройства: от новых скамеек и шезлонгов, сделанных из камня и дерева, до сохраненных у воды участков исторического малинового кварцита. Кстати, кварцит, который в процессе реконструкции был снят с набережной, бережно хранят, часть его уже использовали для благоустройства других общественных пространств, например, в сквере на улице Калинина.

Еще один интересный нюанс в благоустройстве набережной — использование закругленного бордюрного камня. Такой подход отсылает к природным формам, ведь в природе редко встречаются строгие прямые углы. Этот прием стал частью нового этапа в городской архитектуре Петрозаводска.

Единое пространство

При этом важно, что реконструкция Онежской набережной — это не изолированный проект. Задача — создать единое современное, красивое и удобное пространство для отдыха и прогулок в историческом центре Петрозаводска. И связать его единым смыслом.

В прошлом году был благоустроен сквер «Источник» между улицей Федосовой и недавно построенной улицей Иссерсона. В нем установили памятник легендарной сказительнице Ирине Федосовой: еще один акцент на уникальную историю и культуру Карелии.

А с другой стороны, возле отеля «Карелия», преображается пространство в районе Петровской набережной. Новый объект с каменным лабиринтом и мраморными скульптурами создают на территории Государева сада. Для благоустройства используют уникальный карельский мрамор с месторождения «Ковадъярви» в Пряжинском районе.

«Сад камней» тоже украсит архитектурная подсветка, здесь установят скамейки, сделают прогулочные дорожки. Композиция будет символизировать женское и мужское начала и семейные ценности. Благоустраивает территорию Прионежская горная компания за счет собственных средств. Одним из условий было сохранение зеленых насаждений, и авторы проекта к нему в полной мере прислушались: работы ведут бережно, чтобы не повредить деревья.

Меня иногда спрашивают, не стыдно ли городу просить помощи у бизнеса. Нет. Я считаю, стыдно ничего не делать. Мы очень благодарны социально ответственным предпринимателям, которые хотят внести свой вклад в развитие Петрозаводска,

- добавила Инна Колыхматова.

Image Фото: ИА "Республика"

Сейчас на территории Государева сада уже обустроена красивая аллея с современными местами для отдыха. Качели, если присмотреться, украшены традиционными карельскими узорами — такие вышивали мастерицы на варежках. Сделан новый лестничный спуск, а вместо аварийного мостика через Лососинку со стороны улицы Ригачина — новый пешеходный мост с коваными перилами.

Есть и дальнейшие планы по развитию этого пространства, которое связывает центр, Зареку и Онежскую набережную. И это станет следующим этапом в преображении исторического центра карельской столицы.

Дороги, проезды и тротуары

Близится к завершению и сезон большого дорожного ремонта. В этом году в карельской столице ремонтируют и крупные магистрали, и внутриквартальные проезды, и тротуары.

Горожане уже оценили обновление Чапаевских колец, Лососинского шоссе, где не просто заменили покрытие, а расширили проезжую часть – это помогло повысить пропускную способность. Дороги ремонтируют и в центре, и в отдаленных районах — до конца сезона сделают еще с десяток объектов.

Но самое главное — изменился подход к ремонту дорожной сети, теперь он комплексный. На это обратила внимание Инна Колыхматова. В этом году при поддержке республики впервые запустили программу обновления внутриквартальных проездов. Второй год подряд в городе реализуют программу «Петрозаводск пешеходный» по устройству, а также ремонту тротуаров.

Мы стремимся, чтобы обновление было системным: дорога, тротуар, внутриквартальный проезд. Конечно, хочется сделать больше, есть определенные планы на следующий год,

- сказала глава Петрозаводска.

В этом году по программе «Петрозаводск пешеходный» уже завершили работы на восьми участках тротуаров на следующих улицах:

- Хейкконена (от Учительской улицы до Лесного проспекта, четная сторона);

- Ломоносова (от улицы Ильича до улицы Щербакова, обе стороны);

- Пограничной (от Беломорской улицы до дома № 14а);

- Пробной (от улицы Коммунистов до улицы «Правды»);

- Соломенской (от остановки «Биржевая улица» до улицы Гористой, нечетная сторона);

- Логмозерской (от Дачной улицы до Рабочей улицы);

- Октябрьском проспекте (от Московской улицы до Мурманской улицы, четная сторона);

- Сулажгорской (от Спортивной улицы до улицы Репина).

На этой неделе продолжились работы на участках тротуаров на Коммунальной улице (от улицы Гоголя до Древлянской набережной, четная сторона) и Лососинском шоссе (в районе остановки «Улица Хейкконена»). Последний объект этого года – Большая Петропавловская улица. К ней подрядчик приступит, как только завершит работы на других объектах.

Image Фото: ИА "Республика"

Что касается внутриквартальных проездов, то в этом сезоне привели в порядок 16 объектов:

- проезд Знаний (с тротуаром),

- Косалмский проезд,

- Башенный проезд,

- 88-й Квартальный проулок,

- улицу Лизы Чайкиной,

- Лесную улицу,

- Онежскую улицу,

- Ученический проезд,

- аллею Четвертая Древлянка,

- Новокукковский проезд,

- Кондопожскую улицу,

- Кондопожский проезд,

- Яковинский проезд,

- Дошкольный проезд,

- улицу Лобачевского,

- Зеленую улицу.

В рамках заключенных контрактов помимо приведения дорожного покрытия в нормативное состояние частично расширили проезжие части с обустройством парковочных пространств. Такой комплексный подход позволяет не просто «залатать» дорогу, а сделать территорию удобной и безопасной.