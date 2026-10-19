Медведи в центре села: жители Карелии рассказали об опасных встречах

Охотники из села Ведлозеро Пряжинского района дали полезные советы – как вести себя при встрече с медведем

фото: Петрозаводск говорит

Для того чтобы уехать из Ведлозера на общественном транспорте, нужно идти на остановку, на горку, километра два. Там же недалеко и ламбушка, куда ходят дети купаться. Вероятность встретить медведя высока. Игорь Зимков охотится уже лет пятьдесят. Правда, в медведей никогда не стрелял. Говорит, что жалко их было. А в том, что встречи зверя и человека стали такими частыми, считает Игорь, люди сами во многом виноваты.

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Ведлозерские леса прекрасные, очень живописные и плодородные. Нравятся и людям, и медведям. Охота на хозяина леса – дело сейчас редкое. Раньше шкуру медведя можно было отвезти в Финляндию и обменять на подержанный автомобиль. Сейчас такая добыча мало кому нужна.

Василий Егоров за свою охотничью жизнь добыл несколько десятков медведей. А сколько раз их видел – не считал. О таких встречах вспоминает с юмором.

Совсем не смешно было Наталье Антоновой, когда в сентябре этого года она пошла выгуливать собаку по лесной тропинке и встретила медведя. От основной трассы было метров пятьдесят, не больше.

Одно дело – встретить медведя на лесной тропинке, а другое – в центре села. В ведлозерском чате масса таких сообщений и описаний опасных встреч.

Шестиклассник Миша с детства ездит на рыбалку и медведей в лесу или на берегу озера видел не раз. Но в своём селе, в кустах у дороги – это было впервые и очень страшно.

Миша немедленно сообщил об этом случае взрослым и предупредил бабушку из соседнего дома. Но самый ужасный случай произошёл совсем недавно, 7 октября с девушкой Кариной. К сожалению, в день съёмок она уехала из Ведлозера и не смогла рассказать нам об этом лично.

Что делать, если в лесу или в населенном пункте вы встретили медведя? Опытные охотники говорят, что поведение зверя предугадать невозможно. Но человеку поворачиваться спиной и убегать ни в коем случае нельзя.

Республиканские власти дали Ведлозерскому охотнику одну дополнительную лицензию на добычу медведя. Это называется регулирование популяции. Такую меру применяют, когда численность хищников растёт слишком быстро и возникает реальная угроза людям. В Ведлозере надеются, что это поможет.