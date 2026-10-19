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19 октября 2026
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Происшествия

В ГАИ Петрозаводска озвучили тревожную статистику

В столице Карелии погибло в пять раз больше пешеходов, чем в прошлом году
Пешеходный переход
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска озвучили тревожную статистику: на дорогах города погибло в пять раз больше пешеходов, чем в прошлом году. Если в 2025 году оборвалась жизнь одного человека, то в этом — пяти. 

По данным источника, с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 51 ДТП с участием пешеходов, 49 из них — с пострадавшими.

Для предотвращения новых трагедий в городе стартует мероприятие «Пешеход». С сегодняшнего дня, 19 октября, в вечерний час пик на самых аварийных и опасных пешеходных переходах города будут дежурить инспекторы ГАИ.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: В Карелии поймали более 15 иностранных водителей-нарушителей

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