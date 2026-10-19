В Карелии поймали более 15 иностранных водителей-нарушителей

В МВД по Карелии подвели итоги второго этапа федеральной операции «Нелегал-2026»

Фото: МВД по РК

За 10 дней октября сотрудники МВД по Карелии совместно с коллегами из других управлений и ведомств выявили более 120 правонарушений в сфере миграционного законодательства. В более чем 70 случаях иностранцы нарушили правила пребывания в России.

По данным ведомства, принято 18 решений о выдворении иностранных граждан за пределы нашей страны. 51 иностранцу запретили въезд, еще десятерым аннулировали вид на жительство.

В 10 случаях имела место фиктивная постановка на учет иностранного гражданина и в двух - возбуждены уголовные дела.

Наложено административных штрафов на общую сумму более 2 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Кроме того, госавтоинспекторы выявили свыше 15 нарушений Правил дорожного движения водителями-иностранцами.