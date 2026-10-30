Миниатюрный арт-объект появился в туристической столице Карелии

Карельский бобтейл из латуни облюбовал набережную Сортавалы

фото «Петрозаводск говорит»

Карельский бобтейл Тишко поселился на набережной в Сортавале. Новый арт-объект из латуни открыли в туристической столице республики. Скульптуру «слепили» с настоящего кота. Позировал мастеру бобтейл Фонарик.

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Кота создала творческая группа, которая ранее выполнила несколько скульптур для Петрозаводска. На церемонии открытия миниатюры дети придумывали легенды о коте, а взрослые загадывали желание и терли нос кота.

Карельский бобтейл (также карьяла-бобы, карело-финские кошки или «карелы») - аборигенная кошачья порода, исторически развивавшаяся на Карельском перешейке, в честь которого она и была названа. Предки - беспородные кошки, обитавшие в районах Сортавальского округа и районах Карелии, на территориях приближенных к Финляндии и Норвегии. На формирование генома могли повлиять норвежские лесные кошки.