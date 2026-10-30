Туристы погибли у входа в популярный музей под открытым небом

Скала обрушилась на людей в турецкой Каппадокии

Фото: Стопкадр видео канала Mash

Люди погибли под рухнувшей скалой у входа в музей под открытым небом в турецкой Каппадокии: в этом районе целый комплекс пещерных домов и скальных монастырей, место очень любят туристы, в том числе россияне. Об этом пишет канал Mash.

В четверг, 29 октября, огромные валуны полетели прямо на людей рядом с входом в музей под открытым небом Гёреме. Сначала источники сообщил о двух погибших, однако позже уточнил, что погибли три человека, ещё пять получили травмы. Под завалами могут быть люди, поэтому спасатели продолжают работать на месте.

Предположительно, обрушение скальной породы могли спровоцировать недавние ливни. Это привело к оползню.

Ежегодно в Каппадокию приезжают 30-50 тысяч туристов из России. В 2024 и 2025 году уже обрушались скалы после непогоды. Тогда никто не пострадал.

По информации АТОР и РСТ, среди пострадавших нет российских туристов, пишет РБК. Предварительно, жертвами оказались японские граждане, сообщает канал BAZA.