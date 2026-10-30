Неизвестные угрожали петрозаводчанке обыском и забрали больше миллиона

Обманутая и напуганная мошенниками пенсионерка из карельской столицы лишилась 1,2 млн рублей

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В Петрозаводске от мошенников пострадала 79-летняя женщина. Как рассказала в полиции горожанка, ей позвонили незнакомцы и, угрожая обыском в квартире, лишили всех накоплений.

Сначала позвонили на стационарный телефон – незнакомка представилась «сотрудницей правоохранительных органов» и сообщила, что якобы злоумышленники открыли от лица пенсионерки счета на крупную сумму, а значит, петрозаводчанка может быть сообщницей преступников. Поэтому, сказала собеседница, в квартире будет проводиться обыск. Чтобы этого не случилось, напуганной женщине посоветовали передать все сбережения «на проверку» якобы представителю налоговой инспекции: это поможет защитить честное имя пенсионерки.

Пожилая женщина поверила незнакомке, собрала личные накопления – 1,2 млн рублей и передала курьеру, который пришёл к ней домой. Этих денег больше не видела и пришла в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

Ранее другая петрозаводчанка лишилась почти 1,3 млн рублей при попытке купить автомобиль – ее тоже «обработали» аферисты.