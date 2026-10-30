Стройку возле детсада проверили после жалоб петрозаводчан

Работу строительного кран у дошкольного учреждения остановят на время прогулок малышей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

После жалоб родителей на ругающихся матом строителей и саму стройку вблизи детского сада строительную площадку проверили. Специалисты Ростехнадзора и республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору нарушений не выявили. Об этом сообщили в Петросовете.

Тем не менее застройщик изменит режим работы башенного крана из-за опасений родителей малышей. Работу крана пообещали остановить в часы прогулок: с 10:00 до 12:00.

Контролирующие органы провели проверку и подтвердили, что на данный момент строительство многоквартирного дома ведется в соответствии с нормами безопасности.

Ранее наша читательница сообщала про опасную стройку вблизи детского сада № 126 на улице Краснофлотская, 35. Согласно открытым данным, учреждение было реорганизовано несколько лет назад и присоединено к другому дошкольному учреждению № 63.

Читательница утверждала, что краном машут прямо над детьми, кран работает над игровыми площадками, воспитатели боятся выводить малышей на прогулку, а из-за грохота дети не могут нормально спать в тихий час.

Детский сад 126 является филиалом садика № 63 «Росинка», корпуса которого расположены на улицах Кутузова и Краснофлотской. Специалисты проверяли корпус сада на Кутузова, где и ведется строительство многоквартирного дома и работает башенный кран.