Все аэропорты столицы ночью не принимали и не отправляли авиарейсы

Около четырех сотен авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за ночной атаки БПЛА

Фото: Петрозаводск говорит

Московские аэропорты отменили или перенесли вылеты с полуночи из-за атаки беспилотников на столичный регион, об этом сообщил канал BAZA.



Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, с вечера четверга, 29 октября, в сторону Московского региона летели 862 БПЛА, большую часть вражеских дронов сбили. В результате ночной атаки БПЛА девять часов подряд этой ночью все четыре московских аэропорта не обслуживали авиарейсы – не принимали и не отправляли их.

Так, из-за ограничений воздушного пространства в Шереметьево были отменены 149 рейсов и задержаны 94. Во Внуково задержали 76 и отменили 31, в Домодедово – 8 и 14 соответственно.



По сообщениям пассажиров из Пулково, пишет источник, множество рейсов, следовавших в Москву, были отправлены назад. Люди стояли в очередях, чтобы вернуть или обменять билеты.