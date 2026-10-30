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30 октября 2026
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Общество

Новую спортивную зону начали обустраивать в парке на Кукковке

Рабочие готовят основание для установке десяти уличных тренажеров
уличные тренажеры
фото «Петрозаводск говорит»

Трактор и экскаватор заметили гуляющие в парке на Кукковке местные жители. Возле одной из пешеходных дорожек в Беличьем парке строители расчищают место под будущие уличные тренажеры. О создании новой зоны со спортивным инвентарем мы рассказывали ранее.

техника парк

 

По плану разместить десять тренажеров от компании MB Barbell на центральной аллее. Оборудовать больше зон для занятий физкультурой в зеленом уголке на Кукковке просили любители активностей. Новая зона с тренажерами дополнит уже существующую спортивную инфраструктуру парка.

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