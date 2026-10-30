Называем октябрьского победителя конкурса «География впечатлений»

Встречайте новых участников и узнайте, чья фотография стала лучшей!

Фото: нейросеть Алиса AI

Пришла пора назвать лучшие кадры октября конкурса «География впечатлений», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», и выбрать победителя. Но, прежде чем это сделать, представим вам двух новых участников.

Знакомьтесь:

Дарья Хвостикова: «Листы каменной книги».

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Елена Макаренко: «На снимке мы всей семьей запечатлены на территории возле Храма Гарни Котайкской области Армении, расположенного на краю скалистого мыса горного ущелья реки Азат, с которого можно увидеть знаменитый природный памятник «Симфония камней».

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Фотографии, которые прислали нам жители Карелии ранее в этом месяце, можно посмотреть здесь. Претендентами на победу стали четыре Ирины: Ирина Дианова, Ирина Сорокина, Ирина Тигоева и Ирина Петрова.

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Лучшим кадром месяца редакционное жюри решило назвать фотографию, которую прислала Ирина Дианова.

«Японский сад в парке Галицкого в Краснодаре»,

— подписала свой снимок Ирина.

Поздравляем победителя! Ирине Диановой достаётся приз — билеты в Музыкальный театр Карелии на двоих. Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, поделитесь интересными кадрами из ваших путешествий и выиграйте билеты в Музыкальный театр!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь кадрами из ваших путешествий — по миру, по России или по родной Карелии!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите о тех местах, которые запали вам в сердце!

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «География впечатлений». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в сентябре, октябре и ноябре. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 ноября 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.