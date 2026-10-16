Знакомьтесь с участниками октября конкурса «География впечатлений»

Смотрите, как путешествуют жители Карелии, и присылайте свои снимки!

Фото: нейросеть Алиса AI

На конкурс «География впечатлений», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии продолжают присылать чудесные фотографии из разных мест, где им довелось побывать этим летом и осенью.

Знакомьтесь:

Ирина Тигоева: «Отдых на Сямозере. Карельская царевна-лягушка».

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Екатерина Комлева: «Этим летом, с разницей в один месяц, мне удалось проводить закат на Белом и Черном море. На фото Чупа — ещё держатся отголоски белых ночей, закат будто растворяется в серебристом свете, плавно перетекает в рассвет».

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Ирина Сорокина: «Памятник рыбаку на набережной в Твери».

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Виктор Кондрашов: «Поездка в Архангельск с женой. По пути Каргополь, Холмогоры, Северодвинск».

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Ирина Дианова: «Японский сад в парке Галицкого в Краснодаре».

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Анна Чеботарева: «Начало путешествия с внуками на Онежское озеро».

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Ирина Петрова: «В этом году мы с мужем наконец решились поехать в речной круиз и выбрали маршрут из Санкт-Петербурга до Москвы с посещением нашей любимой Карелии. Это было приключение, наполненное незабываемым впечатлениями. На фото наш теплоход Константин Симонов отходит от причала в Петербурге».

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Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, поделитесь интересными кадрами из ваших путешествий и выиграйте билеты в Музыкальный театр!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь кадрами из ваших путешествий — по миру, по России или по родной Карелии!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите о тех местах, которые запали вам в сердце!

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «География впечатлений». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в сентябре, октябре и ноябре. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 ноября 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.

