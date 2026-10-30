Преподавательница 16 лет числилась на больничном и получала зарплату

Женщина заработала миллионы, находясь больше десяти лет на больничном. На необычную историю болезни обратили внимание СМИ.
62-летнюю жительницу Германии обвинили в мошенничестве. 16 лет она провела на больничном и все это время получала зарплату преподавателя колледжа.
Все началось в 2009 году. Преподавательница взяла больничный из-за хронической болезни и психологических проблем, через три месяца она должна была пройти медкомиссию, но не стала этого делать. Больничный лист женщины в итоге продлевался автоматически. За 16 лет сотрудница колледжа получила 250 тысяч евро, пишет «Лента». Судя по всему, жила женщина в свое удовольствие. Она открыла бизнес и увлеклась дайвингом. Обман раскрыли лишь в 2024 году при смене руководства учебного заведения.
Новый директор колледжа потребовал от сотрудницы пройти медосмотр, но та отказалась и обратилась в суд. Но иски были отклонены и обязал ее прийти на обследование. Колледжу скорее всего не удастся вернуть деньги. Юристы предполагают, что будет сложно доказать, что женщина умышленно и непрерывно столько времени лгала о своем здоровье.