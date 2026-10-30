19 регионов России были атакованы беспилотниками минувшей ночью

Ночью над Россией сбили 1043 БПЛА

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За ночь над регионами России сбили 1043 БПЛА



За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.



По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Татарстан.



Основной удар пришёлся на Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, с вечера 29 октября до утра 30 октября в сторону столицы летели 862 беспилотника, 170 БПЛА были нейтрализованы на подлете к Москве. Из-за атаки временно была ограничена работа четырех столичных аэропортов: Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. «Фонтанка» только что уточнила, что отменили и задержали около 500 авиарейсов.

По данным СМИ, в Калужской области за вечер 29 октября и ночь 30 октября уничтожили 94 БПЛА. По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.



В Ростовской области, по сообщению губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили около 50 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

В Брянске взрывчатые вещества с беспилотников попали на территории трёх школ и 17 детских садов. В Дятьковском районе повреждены жилой дом и здание бывшей школы, уничтожен автомобиль. В Самарской области атаковали гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, погибших нет.

Сообщения о пострадавших людях и повреждениях поступали также из других регионов.