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30 октября 2026
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Россия

19 регионов России были атакованы беспилотниками минувшей ночью

Ночью над Россией сбили 1043 БПЛА
беспилотники
Фото сгенерировано Алиса AI

За ночь над регионами России сбили 1043 БПЛА
 
За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
 
По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Татарстан.
 
Основной удар пришёлся на Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, с вечера 29 октября до утра 30 октября в сторону столицы летели 862 беспилотника, 170 БПЛА были нейтрализованы на подлете к Москве. Из-за атаки временно была ограничена работа четырех столичных аэропортов: Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. «Фонтанка» только что уточнила, что отменили и задержали около 500 авиарейсов.

По данным СМИ, в Калужской области за вечер 29 октября и ночь 30 октября уничтожили 94 БПЛА. По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. 
 
В Ростовской области, по сообщению губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили около 50 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. 

В Брянске взрывчатые вещества с беспилотников попали на территории трёх школ и 17 детских садов. В Дятьковском районе повреждены жилой дом и здание бывшей школы, уничтожен автомобиль. В Самарской области атаковали гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, погибших нет. 

Сообщения о пострадавших людях и повреждениях поступали также из других регионов.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Все аэропорты столицы ночью не принимали и не отправляли авиарейсы

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