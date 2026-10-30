Хозяин голодных хаски, разорвавших лицо ребенка, заплатит 15 млн

Девятилетний мальчик с обезображенным лицом после нападения собак перенес ряд операций

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Суд в Сочи обязал владельца двух собак, которые разорвали лицо ребенку, выплатить 15 миллионов рублей компенсации.

ЧП произошло в феврале 2025 года. Голодные собаки сорвались с цепей и выбежали за пределы участка. Хаски набросились на девятилетнего мальчика, который помогал отцу очищать автомобиль от снега. После нападения собак ребенок оказался в тяжелом состоянии. Мальчику провели экстренную операцию, которая длилась 14 часов. Пострадавший мальчик перенес после этого еще ряд операций. Родители пострадавшего ребенка открывали сбор денег на пластические операции.

29 октября суд вынес решение о сумме компенсации. Владелец собак должен будет заплатить потерпевшим 15 млн рублей. Весной прошлого года мужчину приговорили к ограничению свободы на полтора года. Вину он признал, на допросе сказал, что какое-то время не кормил собак и не мог обеспечить контроль за ними. Агрессивных собак усыпили.

«Петрозаводск говорит» писал о нападении собаки в Пряжинском районе. Нападение произошло в Ведлозере. Девочка гуляла, когда на нее напала домашняя собака, за которой не углядели хозяева. Ребенок получил травмы. По решению суда, владельцы собаки выплатят потерпевшей стороне 20 тысяч рублей компенсации.