Татьяна Тишкова рассказала о новой системе оплаты труда педагогов

Оклад учителя повысят до уровня МРОТ, а премии будут начисляться сверх оклада за результат работы

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С 1 января 2027 года в Карелии, как и по всей России, начнёт действовать новая система оплаты труда педагогических работников. В педагогических коллективах республики активно обсуждается предстоящее нововведение, сообщила председатель Комитета Законодательного Собрания Карелии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова.

Ключевое изменение - оклад учителя будет повышен до уровня МРОТ (28 935 рублей). Стимулирующие выплаты при этом станут начисляться сверх оклада — за измеримые результаты работы: например, за успехи учеников и наставничество. Ранее стимулирующие нередко фактически входили в доплату до МРОТ, теперь такой подход исключается. Отдельно сохраняется оплата за классное руководство, а на все выплаты будут распространяться районный и северный коэффициенты.

Как пояснила Татьяна Тишкова, цель реформы - устранить несправедливую разницу в окладах между районами и уйти от субъективного подхода при назначении стимулирующих и компенсационных выплат. Депутат отметила, что переход на новую модель — федеральная инициатива: она реализует поручение Правительства РФ и требование Профсоюза работников образования, а также следует решению Конституционного суда.

В республике уже ведётся подготовительная работа: в Петрозаводске и Суоярвском муниципальном округе прошли рабочие совещания с участием администраций округов, директоров школ, педагогов, депутатов Законодательного Собрания Карелии и первого заместителя министра образования и спорта республики. Процесс продолжается.

Для учителей, работающих в сельской местности, сохранят все основные меры поддержки, в том числе 100 % компенсацию расходов на ЖКХ.

Как подчёркивают власти, новая система призвана сделать оплату труда более прозрачной и мотивировать педагогов на достижение реального качества образования. При этом профильные ведомства, включая министерство образования и спорта Карелии во главе с Натальей Кармазиной, готовы консультировать педагогов и разъяснять нюансы нововведений.