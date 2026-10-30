Установлено имя погибшего в Карелии красноармейца

Карельские поисковики и их коллеги из Петербурга вернули из небытия имя еще одного красноармейца

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Специалисты из Санкт-Петербурга помогли вернуть из небытия имя бойца, останки которого были обнаружены в июне этого года поисковым отрядом «Родина» из поселка Салми Питкярантского округа. Об этом сообщили в паблике отряда.

По данным источника, при бойце был найден медальон со вкладышем, который был направлен на исследование. Удалось установить, что в Карелии оборвалась жизнь рядового Ефима Гаврина 1921 года рождения. Он родился в деревне Покровка Омской области. Он считался пропавшим без вести с декабря 1941 года.

Теперь родственники защитника Отечества будут знать, где и как он погиб.