Пожарные работали на месте ДТП в Сортавале

Стали известны подробности дорожного инцидента в Сортавале

Фото: паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»

В паблике «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала» появилась информация о дорожно-транспортном происшествии, которое попало в объектив камеры наблюдения.

По данным источника, 29 октября в 21:55 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение об инциденте с участием двух автомобилей, из одного шел дым.

На вызов выехали специалисты с инструментом для проведения аварийно-спасательных работ. Они провели осмотр автомобилей, возгорание ни одного из них не подтвердилось.

Транспортные средства получили серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших и погибших.