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30 октября 2026
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Красота и здоровье

Тренер рекомендовал офисным сотрудникам делать разминку на стуле

Россиянам напомнили о важности гимнастики на рабочем месте
Мужчина в костюме сидит на стуле в офисе и делает зарядку
Фото создано с помощью Алиса AI

Фитнесом можно и нужно заниматься не только в спортзале, но и в офисе. О важности физической нагрузки в течение рабочего дня напомнил россиянам фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, круговые движения головы и её наклоны улучшают кровообращение головного мозга, а наклоны тела стимулируют приток крови к нижней части спины. Для улучшения циркуляции в ногах необходимо их вытягивать вперед и натягивать носок на себя.

Литовченко отметил, что 10-минутная гимнастика каждые три часа должна быть регулярной и стать привычкой. Такой вид физической активности поможет разгрузить организм и поддерживать мышцы в тонусе.

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