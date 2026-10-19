Площадка с тренажерами появится в парке крупного района Петрозаводска

Для спортсменов и любителей белок: в парке на Кукковке расширят спортивную зону

фото «Петрозаводск говорит»

Многие петрозаводчане приезжают в парк на Кукковке ради белочек. Другие утром и вечером совершают прогулки и пробежки в этом зеленом оазисе в крупном районе Петрозаводска. Также взрослые и дети приходят позаниматься на тренажерах.

Вскоре в парке Беличий остров появится еще одно место для занятий физкультурой на свежем воздухе. В парке установят новые уличные тренажеры.

«В парке уже есть несколько тренажеров, но их недостаточно. Мы проработали этот вопрос: на Воробьиной аллее подготовим основание, а затем установим новые современные тренажеры», - сообщила сегодня глава карельской столицы.