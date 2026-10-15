Родители бьют тревогу из-за крана над детьми и мата строителей

Петрозаводчане требуют проверить стройку многоэтажки, развернувшуюся у детского сада

фото читательницы «Петрозаводск говорит»

Стрела крана машет над головами детей: родители маленьких петрозаводчан бьют тревогу из-за стройки вблизи детского сада. По словам горожан, воспитатели боятся выводить малышей на прогулку, а в тихий час дети не могут нормально отдыхать.

Читательница «Петрозаводск говорит» рассказала про опасную стройку вблизи детского сада № 126 на улице Краснофлотская, 35. По словам женщины, родители в отчаянии и боятся ЧП.

Со слов женщины, вплотную к территории детского сада ведется строительство высотного дома. Соблюдаются ли нормы безопасности – большой вопрос.

По словам родителей, мамы дом строят в опасной близости от детской площадки, нет защитных козырьков со стороны садика, где гуляют малыши, и надежного защитного ограждения стройки.

«Краном машут прямо над детьми. Строительный подъемный кран работает непосредственно над игровыми площадками, где находятся дети. Это прямая угроза их жизни. Шум, грохот и постоянная вибрация. Дети круглый день слушают строительный шум. Из-за грохота они не могут нормально спать в тихий час и играть»,

- рассказала петрозаводчанка.

Со стройки доносится нецензурная брань. Соседство с малышами не смущает взрослых: они громко кричат и матерятся. По словам горожанки, дети лишены прогулок.

«Из-за шума, мата и реальной опасности сверху воспитатели просто боятся выводить детей на свежий воздух. Весь детский сад гуляет на одной площадке, где имеется веранда»,

- рассказала родительница.

Горожане требуют, чтобы стройку проверили на предмет соблюдения норм безопасности.