Родители бьют тревогу из-за крана над детьми и мата строителей

Стрела крана машет над головами детей: родители маленьких петрозаводчан бьют тревогу из-за стройки вблизи детского сада. По словам горожан, воспитатели боятся выводить малышей на прогулку, а в тихий час дети не могут нормально отдыхать.
Читательница «Петрозаводск говорит» рассказала про опасную стройку вблизи детского сада № 126 на улице Краснофлотская, 35. По словам женщины, родители в отчаянии и боятся ЧП.
Со слов женщины, вплотную к территории детского сада ведется строительство высотного дома. Соблюдаются ли нормы безопасности – большой вопрос.
По словам родителей, мамы дом строят в опасной близости от детской площадки, нет защитных козырьков со стороны садика, где гуляют малыши, и надежного защитного ограждения стройки.
«Краном машут прямо над детьми. Строительный подъемный кран работает непосредственно над игровыми площадками, где находятся дети. Это прямая угроза их жизни. Шум, грохот и постоянная вибрация. Дети круглый день слушают строительный шум. Из-за грохота они не могут нормально спать в тихий час и играть»,
- рассказала петрозаводчанка.
Со стройки доносится нецензурная брань. Соседство с малышами не смущает взрослых: они громко кричат и матерятся. По словам горожанки, дети лишены прогулок.
«Из-за шума, мата и реальной опасности сверху воспитатели просто боятся выводить детей на свежий воздух. Весь детский сад гуляет на одной площадке, где имеется веранда»,
- рассказала родительница.
Горожане требуют, чтобы стройку проверили на предмет соблюдения норм безопасности.