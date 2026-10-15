Поставщиков еды в сады и больницы Карелии поймали на нарушениях

Россельхознадзор нашел нарушения в 31% проб продуктов для детей и пациентов

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Россельхознадзор проверил продукты в школах, садах, больницах и санаториях Карелии и выявил нарушения. Всего с начала года дистанционные проверки через электронную систему мониторинга затронули 192 социальных учреждения, нарушения обнаружили у двенадцати производителей и четырех поставщиков продукции.

Россельхознадзор объявил 127 предостережений учреждениям, поставщикам и производителям - 22 предостережения, наложил семь штрафов на сумму 96 тысяч. Также было приостановленное действие четырех деклараций о соответствии, аннулированы ветеринарные сопроводительные документы на 1,2 т молочки и 0,7 т мясной продукции.

Специалисты изучили 38 отобранных проб (молочная продукция - 29, мясная - 6, рыбная - 3) и выявили отклонения в 12 пробах (31%) (молочная продукция - 38%, мясная - 17%).

В одном из оздоровительных центров обнаружили сметану с жирами немолочного происхождения (наличие бето-ситостерина, брассикастерина, кампестерина, сорбиновой кислоты). Поставщикам объявили предостережения, одного из них оштрафовали на 30 тысяч.