КЭО требовал деньги за неоказанные услуги

Мусорный оператор пытался отсудить деньги за уборку ТКО с кладбищ, которую не проводил

фото «Петрозаводск говорит»

Мусорный оператор через суд пытался добиться от суоярвских чиновников оплаты долга за вывоз отходов с кладбищ. Арбитражный суд Карелии материалы дела изучил и встал на сторону администрации округа в мусорном споре.

В ходе суда выяснилось, что мусорные площадки, на которые ссылался «Карельский экологический оператор», находились далеко от муниципальных кладбищ. Ими пользовались обычные жильцы близлежащих домов, вывоз мусора с этих площадок являлся частью повседневной коммерческой деятельности КЭО. Доказать, что на контейнерные площадки свозили мусор конкретно с кладбищ, КЭО не смог.

В суде администрация Суоярвского округа представила доказательства, что в спорный период чистоту на кладбищах поддерживали другие подрядчики. Власти заключили контракты с третьими лицами, которые вывозили отходы вовремя и в полном объеме.

Арбитражный суд пришел к выводу, что региональный оператор фактически услуги по вывозу ТКО с муниципальных кладбищ не осуществлял, поэтому и оснований взыскивать деньги с администрации не было. Решение суда пока не вступило в силу, а мусорный оператор с решением не согласился и подал апелляционную жалобу.