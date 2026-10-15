Преображенскую церковь покажут на гигантском водном экране в Москве

Знаменитую церковь острова Кижи увидят гости обновленного Парка Горького

фото стопкадр с VK-страницы Сергея Собянина

В Москве завершают основные работы третьего этапа модернизации Парка Горького. Центральный объект – реконструированный фонтан. Запустить его планируют в новом сезоне. Он состоит из трех чаш, количество струй увеличилось в 12 раз, а максимальная высота теперь составляет 60 метров. Благодаря современному оборудованию можно создавать плоскую водную поверхность, на которой с помощью проекторов и лазеров можно выводить 3D-фигуры и изображения для ярких светозвуковых шоу. Гости парка смогут увидеть частицу Карелии.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обновленный фонтан - крупнейший комплекс с проекционным двухсторонним водным экраном из более, чем 2 800 струй. Среди изображений, которые можно будет увидеть на этом экране – деревянный храм на острове Кижи – Преображенская церковь.

В парке также обновлена арка главного входа, благоустроено пространство перед ней. В парке продолжаются работы по созданию спортивной зоны. Зимой в парке откроется каток.