Новшество в прокуратуре Петрозаводска позволило улучшить работу

Прокуратура Петрозаводска ровно 20 лет назад перешла на новый режим работы. Там организовали круглосуточное дежурство следователей. С тех пор сотрудники прокуратуры были готовы в любое время дня и ночи выехать на происшествие. Необходимость круглосуточной службы в городской прокуратуре была очевидна всем. И самой прокуратуре, и милиции.

«Это совершенно очевидно, что это не совсем правильно было, когда в прокуратуре города не было постоянного дежурства оперативных работников. И зачастую на места происшествия наши оперативные группы, прямо скажем, опаздывали»,

- сообщил Артур Парфенчиков, который в те годы был прокурором Петрозаводска.

Теперь в случае происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы не придется бегать сломя голову в поисках следователя. Он всегда будет на месте. И у простых граждан появилась возможность изложить по телефону информацию — будь они очевидцами или потерпевшими.

«Возьмем изнасилование. Самое сложное преступление. Потому что там потерпевшие долгое время раздумывают, решают, идти или не идти... И уж по крайней мере можно хотя бы теперь анонимно позвонить, рассказать о ситуации, которая произошла. И хотя бы взять совет!» - говорил Артур Олегович. В доказательство его слов во время съемок репортажа в комнате круглосуточного дежурства раздался звонок. Милиция сообщила, что найдено тело. Следственная бригада выехала на место происшествия. Тело молодого человека обнаружили на берегу реки Лососинки, в районе стадиона «Спартак». Признаков насилия выявлено не было. Предположили, что мужчина утонул в День города.

Как раз в те дни водолазы службы спасения на водах обследовали и чистили подводную акваторию пляжа в Песках. Оно было уже почти готово к приему купальщиков. Официально городской пляж в столице Карелии был один. И это было санаторно-курортное местечко Пески. Градоначальник пообещал соотечественникам, измученным жарким солнцем, что местечко это будет содержаться в образцовом порядке. Первый шаг был сделан! Дно в купальной зоне было очищено. Потрудились на уборке подводного царства спасатели МЧС.

«По площади — почти 24 тысячи квадратных метров, - сообщил Олег Широкин, заместитель начальника Госуправления службы спасения на водах. - Это на пузе водолазы все дно исползали».

Дно убрали только к середине лета. Но лучше поздно, чем никогда. «Для этого года, может, и нормально. С учетом того, что май, начало июня были холодные. А вообще-то эти мероприятия проводятся уже в мае. Проводится и заседание комиссии по организации отдыха. И мероприятия и по отчистке, и по приему пляжей», - заявил Широкин.

Иные блага цивилизации (помимо гладкого дна) в Песках отсутствовали. Прибрежную зону убирать спасатели были не обязаны. Чистота рекреации зависела от комбината по благоустройству, в чьем ведении находился пляж. «Сама пляжная территория остается за хозяевами, - напомнил Широкин. - Они отвечают полностью за ее состояние. За благоустройство. За установку «грибков», раздевалок, которые необходимы здесь».

Берег похвастать чистотой не мог. На песке валялись пустые бутылки, обертки от мороженого, которые оставляли после себя толпы отдыхающих. А вот самих спасателей на пляже не наблюдалось. Хотя по идее они должны были там дежурить.

«У нас не хватает штатных единиц, чтобы дежурить на пляжах. Очень много заявок в районах — по поиску людей, по подъему утопленников, которых в этом году достаточно», - признал Широкин.

Следить за тем, чтобы люди «не заплывали за буйки» должны не штатные, а специально обученные спасатели. Но их не было. Не было и постоянных милицейских постов. Хотя правоохранительным органам предписано обеспечивать в таких местах порядок. Не было людей в форме и в других местах отдыха у воды: в пойме реки Лососинки, на набережной Варкауса. Мэрия от этих мест открестилась, сообщив, что стихийно возникшие пляжи не соответствуют требованиям безопасности. Они никогда официально разрешенными не являлись. Все, что было сделано — установлены ярко-красные щиты с надписью «Купаться запрещено». Но отдыхающих это никогда не останавливало. Поэтому и работы у спасателей хватало.

Таким было 9 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото Владимир Андреев, vedomosti.ru)