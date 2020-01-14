Как Главе республики Карелия новые погоны вручили

В России в начале января отмечается День работника прокуратуры. Несмотря на свой профессиональный праздник сотрудники ведомства встречают этот день на своем рабочем месте в трудах и заботах. Так было и ровно 20 лет назад!

Впрочем, тогда день начался с подарков и поздравлений. 298 лет назад Петром Первым была создана российская прокуратура — Царское «государево око» для пресечения правонарушений и для охраны интересов граждан. Этот день начался для юбиляров раньше обычного. Утром работников городского ведомства пришел поздравить исполняющий обязанности главного прокурора республики Сергей Кибизов. Он особо отметил хорошую раскрываемость преступлений, в том числе и прошлых лет.

В 1999 году более 10 миллионов рублей вернули в казну государства работники юстиции. За что многие из них были награждены различными поощрениями от лица генерального прокурора РФ. А некоторые даже повышены в чине. Нынешний Глава Карелии Артур Парфенчиков, например, стал старшим советником юстиции. Тогда он работал в городской прокуратуре.

«Пожалуйста, погоны получите по традиции, - говорил под аплодисменты коллег Кибизов. - До полковника немного осталось. До настоящего».

Прокурор Республики Карелия Владимир Панасенко уполномочил Сергея Кибизова не только сказать «спасибо» своим сотрудникам за доблестную службу, но и поощрить их ценными подарками. Впрочем, встретить профессиональный праздник прокуратуре пришлось только своими трудовыми достижениями, заслуженных материальных поощрений пришлось обождать.

«Денежная премия — конвертики, к сожалению, выдавать не буду, потому что бухгалтерия не имеет еще ни рубля в кассе. Как только придут деньги, то и конвертики придут», - пояснил Кибизов. Такие были времена! Мы же присоединяемся к поздравлениям и желаем работникам прокуратуры поменьше запутанных дел, а также дальнейшего продвижения по служебной лестнице.

Приходилось сотрудникам прокуратуры немало потрудиться в осенью и зимой 1999 года. Дело в том, что в стране в сентябре прокатилась серия мощных и ужасных терактов. Хватало тогда работы всем силовикам, из всех ведомств. Ситуация осложнялась тем, что по специальным телефонам приходило и много ложных звонков от обеспокоенных граждан. А некоторые, у которых вообще совести нет, просто нагло веселились, занимаясь телефонным терроризмом, отвлекая милицию, ФСБ, прокуратуру и МЧС от дел насущных. Вот и в этот день ровно 20 лет назад хроника происшествий в столице Карелии ознаменовалась сообщением о заложенной взрывном устройстве в больнице БОПа. Об этом утром неизвестный злоумышленник сообщил по телефону. Меньше, чем через три часа выяснилось, что бомба в очередной раз оказалась иллюзией больного воображения телефонного террориста. Прибывшие сразу после звонка сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям вместе с персоналом лечебного учреждения приступили к эвакуации пациентов. Их в больнице было 119 человек. Большинство из них смогли покинуть больницу своим ходом. Но четверых, находящихся в тяжелом состоянии, пришлось выносить на носилках.

Тем временем, специалисты Министерства внутренних дел искали в здании взрывное устройство. Проверке подвергались даже мешки с сыпучими продуктами. Как свидетельствовал печальный опыт последних месяцев, террористы могли смешать взрывчатку с чем угодно, например, с мукой. Через два часа выяснилось, что никакого взрывного устройства в здании больницы нет. В очередной раз сообщение о бомбе оказалось «шуткой» телефонного террориста. Учитывая количество людей, которым этот телефонный звонок доставил беспокойство, шутку эту никак не назовешь безобидной. Впрочем, сотрудники компетентных органов не исключали, что им удастся лично познакомиться со звонившим. После чего он присоединится к таким же «шутникам», ожидающим приговора суда.

Таким было 14 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.