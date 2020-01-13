К приезду Путина в Экспоцентре Петрозаводска открыли его кабинет

Исполняющий обязанности Президента России, так ровно 20 лет назад звучала должность Владимира Путина, прибыл в Петрозаводск. Он посетил его во второй раз, как вип-чиновник. Первый — когда он поздравлял тогдашнего председателя правительства Сергея Катанандова на его инаугурации. Так получилось, что приезд Владимира Путина в Петрозаводск совпал с его выдвижением в качестве кандидата на выборах Президента РФ, ведь именно в ту новогоднюю ночь прозвучало знаменитое: «Я устал, я ухожу». Впрочем, несмотря на настойчивые попытки прессы поговорить о выборах, Путин в Карелии почти ничего на сей счет не комментировал. Больше внимания он уделял экономическим вопросам. Нам же сегодня, спустя два десятилетия, будет интересно посмотреть, как в начале 2000-ых проходили встречи Путина с журналистами и народом.

Журналисты вряд ли остались полностью довольны той телевизионной картинкой, которую им удалось снять во время визита в Петрозаводск Владимира Путина. И той информацией, которую им удалось от него получить. В отличие от привычного Бориса Ельцина, стремительно перемещавшийся Путин менял маршруты, подготовленные сопровождением, и сжимал график до минимума. Так было и при посещении Детской республиканской больницы. Прессе удалось поймать главное должностное лицо государства при выходе из учреждения на несколько минут. Владимир Путин рассказал о том, какое место, с его точки зрения, занимает Карелия в Российской Федерации. Заявил, что посещение больницы еще раз убедило его в необходимости обратиться к проблемам бюджетной сферы. А вот говорить о выборах в этих стенах счел неуместным:

-Мы регулярно проводим то, что называется выездным заседанием правительства. И сегодня плановое мероприятие именно в Карелии. Карелию выбрали сами губернаторы, представляющие регионы Северо-запада.

-Как вы намерены строить свою будущую президентскую предвыборную кампанию?

-Давайте в таком месте, как детская больница, о предвыборных кампаниях говорить не будем. У нас будет еще возможность.

-Почему вы надели халат? Это символ?

-Это не я надел, это меня одели. Без халата здесь нельзя находится, вы, кстати, нарушаете.

-Когда будут улучшения в жизни медицинских работников?

-Мы как раз сегодня и с министром об этом говорили. И с председателем правительства Карелии. Санитарка получает 400-500 рублей, это меньше, чем пенсия в среднем по стране. А врач получает 1200-1100, это, конечно, очень мало. Вообще нужна программа повышения денежного содержания в бюджетной сфере – врачам, учителям.

Еще на несколько минут Владимира Путина удалось задержать на ступеньках больницы, где он раздавал автографы. Признавайтесь, у кого сохранился автограф первого лица государства?

В Экспоцентре, где с утра проводилось заседание Координационного совета

Ассоциации Северо-запада и куда в районе трех часов прибыл Владимир Путин, и где, как оказалось, судя по вывеске, был его личный кабинет, функционировал специальный пресс-центр, откуда журналисты центральных СМИ уже спешили передать своим агентствам материалы. Тем временем сам Путин уже общался с губернаторами, его приветственная речь по сути представляла из себя изложение политической и экономической программы. Основные пункты ее: преодоление центробежных тенденций в РФ и лоббирование интересов отечественного производства. Путин вместе с собравшимися губернаторами принял участие в обсуждении проблем энергосистемы Северо-запада России. А также, что особенно важно для Карелии, повышение экспортных пошлин на древесину. Ближе к концу заседания губернатор Санкт-Петербурга Яковлев, председательствовавший на заседании, поздравил Путина с выдвижением его в качестве кандидата на президентских выборах. И предложил собравшимся поддержать это выдвижение. Владимир Путин поблагодарил за поддержку, однако, предложил не отвлекаться от основных экономических вопросов этой встречи. Как и не отвлекаться от них по жизни в угоду политическим интересам: «Я ничего не буду делать в интересах избирательной кампании. Ничего. Что повредило бы экономике страны». После заседания Владимир Путин отбыл в Санкт-Петербург.

Прибывший вместе с Владимиром Путиным инспектор Федеральной пограничной службы РФ Константин Тоцкий вручил в тот же день ровно 20 лет назад почетное переходящее знамя пограничникам Северо-западного федерального управления. Они стали лучшими в России по итогам 1999 года. Вручение почетного переходящего знамени — процедура сравнительно новая. Войска Северо-западного округа — всего лишь третьи в России, кто получил высокое признание. Знамя должно было храниться у них целый год, потом — если уровень подготовки наших военных останется таким же высоким, был шанс задержать у себя эту награду.

Таким было 13 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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