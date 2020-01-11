Настоящий прорыв в области хирургии совершили петрозаводские врачи

Петрозаводские медики ровно 20 лет назад совершили открытие поистине мирового масштаба. В декабре 1999 года врачи Железнодорожной и Республиканской больниц совместно провели первую в мире операцию из области электронной хирургии. Эти разработки новой методики шли только у нас и в Хьюстоне, но наши хирурги были далеко впереди своих западных коллег. Больные, страдающие неизлечимым заболеванием — бронхиальной астмой — получили надежду на исцеление. Раньше боялись чумы, теперь СПИДа, но их можно загнать в пробирку. Специалисты считали, что с таким недугом, как астма, поделать ничего нельзя. Больных, страдающих астмой, становилось все больше. Мало того — болезнь молодеет и протекает в более тяжелой форме. Как утверждают врачи, связано это с бесконечными стрессами, ненатуральными продуктами, плохой экологической ситуацией.

В Карелии официально в конце 90-х были поставлена на учет тысяча пациентов. Невыявленных больных было гораздо больше. А во всем мире 15% взрослых и детей страдали от этого заболевания. Заведующий курсом общей хирургии ПетрГУ Е.С.Карашуров заявил: «Бронхиальная астма стала тяжелее гораздо. Раньше в 50-е годы не знали, что больные умирали от бронхиальной астмы. А сейчас — молодые даже умирают». Врачи — отец и сын Карашуровы — давно занимались именно этим недугом. В 1985 году в Железнодорожной больнице Госкомитетом по науке и технике была открыта проблемная лаборатория, и доктора начали разработку новых методик по заказу Минздрава. И до сих пор в стране это направление разрабатывалось только здесь. Американские врачи из Хьюстона пока только шли по стопам врачей Карашуровых, которые нашли первопричину заболевания и способ укротить его.

Расхожее мнение — все болезни от нервов — получило свое подтверждение в их разработках. С помощью уникального оборудования можно было даже увидеть проявление активности болезни в головном мозге, а через электронную программу научиться управлять нервной системой. По методу электронной хирургии в организм вводится небольшой электрод, после чего больного как бы «настраивают» на выздоровление. Егор и Сергей Карашуровы не считали свой метод панацеей. Он не давал мгновенного эффекта, но постепенно ликвидировал недуг. Во всяком случае первая пациентка В.Н.Филиппова уже почувствовала большой облегчение: «Сейчас намного лучше. Приступы есть, но они незначительные. Очень легко снимаются одним ингалятором. И устройством, вам показывали?» Валентина Николаевна страдала астмой к тому времени тридцать лет. Сама она из Тульской области. Узнала о петрозаводских врачах в 1985 году. И несмотря на тяжелое состояние и нехватку средств начала приезжать сюда ежегодно, потому что почувствовала, что только здесь ей по-настоящему помогают. На своем веку ей пришлось пережить многое. От трех клинических смертей ее спасали наши медики. «Я поступила сюда крайне тяжелой. Очень боялась, что меня вообще сюда не возьмут. Была вся темно-фиолетового цвета. Руки по локоть черные. Разговаривать я вообще не могла. Пока я раздевалась, у меня уже начинался приступ».

За долгие годы борьбы за жизнь Валентины Николаевны врачи испробовали множество методик и лекарств, облегчая ей страдания. В благодарность она доверила им обследовать себя во время тяжелейших приступов удушья. Возможно, эти уникальные результаты и позволили врачам разобраться в природе заболевания и победить еще одну чуму 20 века.

«Для них я согласна на все, - говорила пациентка. - Мне сейчас скажут: нужно идти в операционную — я пойду опять. Я им доверяю. Потому что мои врачи от меня отказались. Когда я приехала, заявилась к своим врачам, они заявляют: че, мол, жива? А мы тебя уже похоронили». Как все новые исследования и методики, сначала электронная хирургия вызывала большие сомнения. Но к 2000 году было проведено уже четыре подобные операции. Одна из них — в Москве, в Научном центре хирургии, где сразу заинтересовались таким опытом. Эта технология, кстати, была разработана в рамках президентской программы «Интеграция». Поэтому деньги на дальнейшие разработки были. Кстати, оборудование и электроды для вживления в организм больного были созданы в ПетрГУ совместно учеными-физиками и медиками. В конце января в этой же больнице открыли отделение электронной хирургии. «Сейчас у нас на испытании новое поколение электросимуляторов. Важно утвердить их на коллегии Минздрава для серийного производства. Нам в январе обещали. И тогда у нас проблем с электросимуляторами не будет», - сообщил Егор Сергеевич. Также врачи связывались с военной промышленностью для производства не электродов, а микрочипов.

Кстати, все эти аппараты должны стоить недорого. Во всяком случае для больных, которым приходится тратить уйму денег на препараты, без которых их жизнь невозможна. Большого наплыва пациентов, ожидающих новой операции, врачи, впрочем, не боялись. Им приходилось и раньше работать в режиме повышенной сложности. «Мы делали до 300 операций в год. В противотуберкулезном диспансере я оперировал. В военном госпитале. Здесь тоже. Так что мы можем это все поднять», - заверил доктор Карашуров. Однако, вопросов в ходе исследований возникало еще много. И хотя врачи не могли ответить на каждый из них, у пациентов появилась не только надежда на исцеление, но и твердая уверенность в том, что болезнь со временем будет побеждена.

На протяжении 1999 года на всем кинопрокатном пространстве бывшего Советского Союза с успехом шел самый дорогой российский фильм «Сибирский цирюльник». И вот премьеры дождались и в Петрозаводске, где жители смогли убедиться в том, что наш кинематограф по-прежнему жив.

Режиссер фильма Никита Михалков известен, как монархист, русофил, а еще как просвещенный консерватор. Тем не менее, приверженность русским и православным традициям уже тогда не мешала ему быть бизнесменом вполне западного толка: жестким, а потому успешным. Прокат «Сибирского цирюльника» шел тоже в соответствии с западными стандартами: никаких видеокассет и телепоказов, пока не будут выручены все возможные деньги от демонстрации картины в кинотеатрах. При этом к последним предъявлялись весьма жесткие требования. Они должны были быть оборудованы в соответствии с современными стандартами. Как по звуку, так и по качеству изображения. Михалков не раз говорил о том, что он хочет показать российскому зрителю, каким на самом деле должно быть настоящее кино. До последнего времени в Петрозаводске этого было сделать невозможно.

Однако после того, как 20 лет назад крупнейший кинотеатр столицы Карелии «Калевала» был переоборудован, стало гораздо легче договариваться с владельцами новых картин, в том числе и с суровым Михалковым. Поначалу возможностью посмотреть самый дорогой российский фильм последних лет в Петрозаводске воспользовались не так много горожан, но никто из опрошенных зрителей не выразил неудовольствия по поводу увиденного. Многие женщины выходили заплаканные. И уверяли, что придут смотреть новое кино снова. «Это и настоящая любовь, о которой мечтает каждая женщина. Это и история нашего государства, которую мы, к сожалению, мало знаем. И иногда тяжело узнавать ее из книг. Лучше вот таким, живым способом. Это и неожиданные ракурсы. Это и эмоции, которые только Михалков может передать», - рассказала Светлана Будник, директор кинотеатра. По свидетельству сотрудников «Калевалы» в течение фильма, а он шел три часа, никто из зрителей не выходил покурить или за пивом.

Таким было 11 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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