Артисты и гастролеры Петрозаводска получили сказочный подарок

Настоящий большой подарок получили театральные деятели Петрозаводска ровно 20 лет назад. Состоялось открытие дополнительного корпуса Русского драматического и Музыкального театров (тогда эти две труппы работали вместе в знаменитом здании с колоннами на площади Кирова). События это, действительно, было знаковое для нашего города. Артисты получили дополнительные залы для репетиций.

Кроме того новое здание, которое теперь называется «Гостиница Маски» рассчитано и на прием гастрольных трупп. Мало кто мог в те годы похвастаться воплощением в реальности своих сокровенных надежд и чаяний. А вот артистам Музыкального и Драматического театров, которые почти два десятилетия ждали открытия дополнительного корпуса основного здания, все же повезло! Семилетнее строительство было закончено благодаря упорству деятелей искусств, стараниями правительства, городской администрации и, конечно, строительной компании «Век». Любовь Васильева в те годы возглавляла объединенную дирекцию театров: «Мы все благодарны за ваш труд, вы создали для нас настоящую жемчужину. Мы будем ее беречь, мы будем стараться для вас создавать красивые ,интересные спектакли, радовать зрителей и весь город Петрозаводск».

Сама идея строительства этого здания в исторической части города встречала массу противников. Но ко времени презентации все споры были позади, настало время звучать заздравной песне, которую исполнила народная артистка Карелии Нина Болдырева. Кстати, именно в гостинице «Маски» расположились и сами труппы, давая профессиональные представления, когда большое здание театра было закрыто на капитальный ремонт.

В последнее время мы много писали о том, как развивалась ситуация на ликероводочном заводе «Петровский» 20 лет назад, когда предприятие начало постепенно выходить из кризиса, который был устроен заводу из-за множества объективных и не очень проблем. Объем производства за декабрь 1999 года, по словам управляющего, был уже сравним с прошлогодним. А потребности города и районов республики они удовлетворяли полностью. В тот нелегкий для бывшего флагмана карельских товаропроизводителей год возникла одна неплохая традиция: раз в квартал руководство предприятия встречалось с представителями прессы. Оно открыто отвечало на острые вопросы и вообще было готово к сотрудничеству со СМИ.

Еще несколько месяцев назад всех волновал один вопрос: будет ли жить завод? В начале января 2000 года стало ясно, что несмотря на проблемы будущее у «Петровского» есть. Об этом и шла речь на пресс-конференции. «Будем так говорить, что какая-то стабилизация в производстве у нас наступила. То есть мы себя на обнадеживаем, что у нас все хорошо. Но процесс сдвинулся. И наметились кое-какие пути стабилизации производства», - сообщил управляющий ПЛВЗ А.В.Хромых. На заводе задумывались и о путях развития. Работа велась по трём приоритетным направлениям. Главное — восстановить платежеспособность предприятия. За это отвечал директор по экономике и финансам. Двое других курировали производство и маркетинг. Кроме того на завод пригласили в качестве консультанта бывшего директора предприятия, легендарную Людмилу Трипецкую. В общем и целом на ПЛВЗ с надеждой встречали новый век: «Хотелось бы, чтобы он был необычным. Все-таки это новое тысячелетие, новое столетие. Надеемся, что все то, что человечество выработало и отработало плохое, оно останется где-то в прошлом». Ну а потребителям оставалось пожелать сотрудникам ликерки в новом году исполнения их желаний.

Таким было 10 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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