Распил по-карельски! Пилить пригласили профессионалов

День города ровно 20 лет назад в Петрозаводске пришелся на 30 июня. Помимо привычных ежегодных гуляний в городе состоялись и «неформатные» мероприятия. Публика на стадионе «Юность» с удовольствием наблюдала за распилом по-карельски! Лучшие вальщики леса республики совмещали приятное с полезным — занимались любимым делом и формировали сборную Карелии к предстоящим соревнованиям (сборная, кстати, выиграла чемпионат мира впоследствии). Поработать в такую жару на глазах у изумленной публики шестеро вальщиков леса решили не ради денег. Во-первых, лесники решили показать городским жителям, что такое — труд лесоруба.

«И второе — это отборочные соревнования. По итогам мы будем отбирать сборную Карелии», - сообщил Виктор Пладов, глава АО «Кареллеспром».

Вальщики продемонстрировали зрителям умения подготовить пилу к работе, обрезать сучья и распилить бревно. Говорят, что на подобных соревнованиях половину успеха определяет везение. Но есть в карельских леспромхозах такие мастера, которые всегда показывали стабильные результаты.

«Все умения оттачиваются в ходе работы, специального тренера у меня нет. Сам по себе тренируюсь, в процессе работы», - признался Илья Швецов, неоднократный чемпион Карелии. Ну а помочь начинающим лесорубам старались как родные предприятия, так и техническая школа в Чалне.

Всего в 30 леспромхозах республики работало тогда около двух тысяч вальщиков. Но только четверо профессионалов защищали честь Карелии на чемпионате России. На этот раз вперед вырвался Казимир Завиновский из АО «Шуялес». Он сумел опередить чемпиона Карелии Швецова и в награду получил видеоплеер.

В этот день глава правительства РК Сергей Катанандов вручил сотрудникам ГИБДД подарки — ключи от нового здания и двух автомобилей. Личный состав госавтоинспекции в парадной форме выстроился у служебного входа в новое здание. Его построило СУ-2 при поддержке правительства Карелии.

В новом здании было 30 кабинетов площадью от 16 до 25 квадратных метров. На первом этаже поместился гараж на 7 автомобилей. Сметная стоимость постройки — 7 миллионов 140 тысяч рублей.

«Инспектор всегда приходит вовремя на помощь. Вы — народ справедливый. Граждане это ценят. Они доверяют вам. Мы бы хотели, чтобы и впредь такая добросовестная работа продолжалась. Вы можете на нас опираться — не только на правительство, а на общественность», - сказал в приветственной речи Сергей Катанандов. Лучшим экипажам ГИБДД правительство подарило два новых автомобиля — серебристые «Жигули» девятой модели. Одна машина пошла в республиканский батальон, вторая — в городской. После церемонии делегация отправилась осматривать внутренние помещения нового здания, уже обжитые служащими.

В пойме реки Лососинки устроили грандиозную «песочницу для взрослых». Конкурс Песчаных скульптур в 2001 году проходил уже во второй раз. Для этого на место завезли 200 тонн песка. Излюбленное летнее место отдыха горожан стало одной большой мастерской. В конкурсе приняли участие 10 команд (по три человека в каждой). Своих ваятелей выставили карельские вузы, музей «Кижи», Музыкальный театр. Конкурсанты приступили к работе в 8 утра, а уже в 15 часов скульптуры рассматривало жюри, которым предложили побывать в «Храме солнца», отведать торт из песчаного теста, разгадать тайну рождения Сампо. На отдых настраивала композиция «Охотник на привале». Но и она не смогла соперничать с «Лягушкой Пикассо», которая была признана лучшей песчаной скульптурой праздника. Автором стали студентки с факультета дизайна Славянского института. А мэр Андрей Демин вручил специальный приз «эмоционального предпочтения». Его получила команда Музыкального театра за композицию «Старик и море». Зрители могли весь день наблюдать за работой мастеров. И даже принять участие в еще одном конкурсе — создать свою мини-скульптуру из песка. В этой номинации победил «Экспромт» Владимира Котова.

Апофеозом праздника в том году стало выступление группы ДДТ на стадионе «Спартак». Омрачило выступление то, что организаторы концерта выполнили далеко не все свои обещания. Проблемы начались еще на подступах. Взвинченная толпа толкалась и орала. Так выглядел перед началом концерта служебный вход на стадион. Через него на концерт пытались попасть обладатели билетов в Вип-зону (стоил такой билет 200 рублей), а также журналисты, приглашенные организаторами освещать мероприятие. Проникнуть на стадион не удалось ни тем, ни другим. Охрана стояла насмерть. Пропустили только мэра Петрозаводска и сопровождавших его лиц. В толпе все громче поминали недобрым словом имена организаторов, присоединяя к ним угрозы физической расправы. В конце концов под давлением общественности были открыты боковые ворота. На центральном входе дела обстояли не лучше. Многотысячная толпа выстояла более чем двухчасовую очередь.

Концерт начался с задержкой на час. Впрочем, по-другому на концертах практически не бывает. Обещанные организаторами сцена и хороший звук присутствовали. А вот экрана, на который должно было транслироваться выступление, не было. Но после битвы при входе на это мало кто обратил внимание. Первую часть концерта Юрий Шевчук построил в виде лекции по отечественной истории — разговоров было чуть ли не больше, чем музыки. Видимо, Юрий Юлианович по-прежнему испытывал ностальгию по брошенной в 80-х годах учительской карьере. Когда со сцены зазвучало что-то напоминающее песни бардов, у кое-кого из зрителей возникло желание покинуть стадион. Большинство присутствующих этот порыв преодолело, за что вскоре было вознаграждено. Шевчук наконец перестал разговаривать и начал петь. Публика услышала свои любимые песни. Кто хотел — танцевал под них. Кто хотел — лез на милицейское ограждение у сцены и был повязан. Большинство просто сидело и слушало. В итоге впечатление от концерта осталось все же положительное. А организаторам все же народ советовал применять свои силы на каком-нибудь другом поприще.

Новости 02.07.2001 №14

Таким было 30 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.