Лекарства на сумму 1,5 миллиона долларов подарили Петрозаводску друзья

Крепли связи между городами-побратимами Петрозаводском и Дулутом. Правда, было это ровно 20 лет назад. Связи крепли, причем, не только на официальном уровне, но и в личной жизни. Американские врачи привозили к нам гуманитарную помощь, а в Штаты увозили невест. В начале 90-х доцент университета города Дулут Эдвин Халлер впервые приехал в Петрозаводск. И так случилось, что именно в нашем городе он познакомился со своей будущей супругой и увез ее к себе на родину. Они жили в Дулуте, супруга делала успешную карьеру в области медицинской статистики. Но Эдвин Халлер не забывал наш город, с которым его связала судьба. В августе 2001 года он вновь приехал в Петрозаводск. Жил при этом на Кукковке в квартире у тещи.

Американский преподаватель привез в столицу Карелии группу студентов-медиков из Дулута. Десять дней они должны были провести в нашем городе. Будущие врачи ходили с визитами по медицинским учреждениям города, знакомились с работой персонала больниц. Побывали они и в роддоме №1 имени Гуткина.

«Они посетили родильный дом, были просто в восторге от организации работы с роженицами. Им понравилось, в каких условиях находятся и женщины, и новорожденные», - рассказывал Александр Балашов, профессор из республиканской больницы. Эдвин Халлер со студентами приезжал уже третий год в Петрозаводск, и ни разу его делегация не приезжала с пустыми руками. Они везли гуманитарную помощь для наших больниц.

В 2001 году Халлер доставил в Карелию медикаменты и расходные материалы на сумму около полутора миллионов долларов. Этот ценный груз стал поистине царским подарком еще и потому, что дал толчок для развития кардиохирургии в Карелии. Профессор из США заметил, что за десять лет медицина в Карелии заметно изменилась в лучшую сторону. Его восхищал энтузиазм карельских врачей и их отношение к пациентам. Про зарплату карельским медикам профессор Халлер из деликатности умолчал.

Экологическая катастрофа на Онежском озере наконец привлекла внимание правительства республики. На очистку озера от мазутных пятен было выделено полмиллиона рублей. Как заверили журналистов в Госкомитете по ГО и ЧС, организация самой очистки и расходование средств на нее будет проходить под строгим контролем комитета. Водолазы доставали со дна озера застывший топочный мазут, перемешанный с песком. Работа осложняется погодными условиями. Мешали и донные камни. Поэтому дату завершения работы назвать было сложно.

Впрочем, трудились водолазы над очисткой дна ежедневно. Помогали волонтеры: студенты, рабочие Онежского тракторного завода, личный состав Петрозаводского гарнизона. К этому времени силами «Экотек-Росика» было собрано 90 кубометров мазута. Определен и карьер, куда его складывали.

«Виновника катастрофы мы сегодня не можем назвать, - заявил Николай Федотов, председатель Госкомитета по ГО и ЧС. – Силами прокуратуры проводится расследование, возбуждено уголовное дело. Окончательно поставить точку в этом вопросе может только прокуратура Республики Карелия».

К сожалению, средства на очистку озера были найдены не сразу. И все же 520 тысяч рублей были выделены правительством из экологического фонда. По словам Николая Федотова, размеры экологической катастрофы были не велики. Чрезвычайной ситуации не объявлялось, потому что не было факта аварии. Зато был испорчен купальный сезон. Мы рассказывали, как купальщики сталкивались с мазутными кляксами, которые плавали по всему озеру. Но качество питьевой воды не пострадало, уверяли в Госкомитете. Водозабор, напомним, находится в черте города – рядом с пляжем, где плавали нефтяные пятна.

Впрочем, катастрофа на Онежском озере не помешала в проведении знаменитой Онежской регаты, которую в 2001 году проводили уже в тридцатый раз. Журналисты рассказали о промежуточных итогах. Назвали имена участников регаты, лидирующих по сумме баллов в трех гонках. Лучшие результаты показали экипажи из Москвы, Северодвинска и Екатеринбурга. В одной из шести зачетный групп лидировала команда карельской лодки со счастливым названием «Lucky».

В каждой из гонок «Lucky» приходила к финишу первой. Ей не смог помешать сильный ветер, который другому карельскому экипажу не позволил подняться в турнирной таблице выше третьей строчки. «Последняя гонка была трудная, сильный ветер, - сообщил Алексей Высоких, капитан яхты «Рубикон». – 70 миль. Последний отрезок, около девяти километров мы ехали около сорока, скорость до 9 узлов достигала. Пришлось паруса меньше ставить, потому что страшно было».

На юбилейной регате Карелию представляли семь экипажей, четыре из них – из Кондопоги. За Петрозаводск кроме яхты «Lucky» выступала известная «Хелми-Аида», занимавшая тогда только 12-ое место, и яхта «Into». Ей в том сезоне не везло. Ее капитан Валерий Александров рассказал:

«Мы не дошли до финиша гонки примерно семь миль, и у нас ванта оборвалась. Чуть мачту не сломали. Народ весь искупался. Но вовремя скрутили поворот, сумели дойти до Ивановского буя под одним парусом, потом поставили полный и дошли до финиша». Никаких других ЧП у спортсменов во время гонок не было зафиксировано. Чего не скажешь о судейском корпусе.

«У нас вышел из строя компьютер, - сказал Икар Рискин, главный судья регаты. – Пришлось в течение двух суток секретарям вручную заменять компьютер и считать результаты. Выдали мы их своевременно». До окончания регаты еще должно было состояться несколько гонок.

Таким было 7 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.