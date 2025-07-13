Работников зоопарка уличили в плохом уходе

В зоопарке не соблюдались условия содержания животных: электрическое оборудование представляло опасность для жителей вольеров. Также работники нарушили дистанцию между посетителями и опасными животными, сообщает «РБК».

Инспекторы отметили отсутствие ветеринарного пункта и площадки для общения с животными под наблюдением сотрудника зоопарка. Кроме этого, варан в своем вольере мог соприкасаться с электрическом проводом из-за неправильного расположения термоковрика. Черепахи и кайманы также были в опасности из-за близости к оборудованию для фильтрации воды.

Зоопарк признали виновным в административном правонарушении. За это он заплатит штраф в размере 25 тысяч. © «Петрозаводск говорит»