Людям с бессонницей подсказали лайфхак

Чтобы быстро заснуть, достаточно сложить руки в замок под голову и смотреть в одну точку. Этим делится «Lenta.ru».

Как только человек зевнет, или появится другой признак засыпания, взгляд рекомендуется перевести. Таким образом следует поступать, пока человек не уснет.

Врач объяснил механизм этого метода: в таком положении улучшается кровоснабжение головы и стимулируется работа блуждающего нерва. Как раз он отвечает за расслабление тела и быстрое засыпание. © «Петрозаводск говорит»