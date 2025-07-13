13 июля 2025, 11:41
Общество

Людям с бессонницей подсказали лайфхак

При помощи этого метода можно заснуть за две минуты
Фото: freepik // pvproductions

Чтобы быстро заснуть, достаточно сложить руки в замок под голову и смотреть в одну точку. Этим делится «Lenta.ru».

Как только человек зевнет, или появится другой признак засыпания, взгляд рекомендуется перевести. Таким образом следует поступать, пока человек не уснет.

Врач объяснил механизм этого метода: в таком положении улучшается кровоснабжение головы и стимулируется работа блуждающего нерва. Как раз он отвечает за расслабление тела и быстрое засыпание. © «Петрозаводск говорит»

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бессоница
сон
засыпание
совет
нервная система