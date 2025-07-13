Руководители учреждений заплатят за пренебрежение законом

В отношении трех учреждений завели административные дела о повторном совершении административного правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба Медвежьегорского районного суда.

Два муниципальных казенных образовательных учреждения и один библиотечно-досуговый центр привлекали ранее за невыполнение требований от органа, который осуществлял пожарный надзор. Теперь на юридические лица могут наложить штраф, сумма варьируется от 150 до 200 тысяч рублей. Суд может избрать и другое наказание: административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Медвежьегорский районный суд назначил дела к рассмотрению. © «Петрозаводск говорит»