Любителей купаться предупредили о скрытых опасностях

В воде после шторма весьма благоприятные условия для размножения бактерий. Кроме этого, могут образовываться сильные течения и волны, предупреждает «Lenta.ru».

Если во время шторма шел дождь, вода может оказаться еще более грязной. В нее могут попасть мусор, нефтепродукты, пестициды.

Чтобы не навредить здоровью, лучше подождать сутки или двое. За это время вода очиститься, и купание будет более безопасное. © «Петрозаводск говорит»