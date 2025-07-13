13 июля 2025, 10:45
Общество

Любителей купаться предупредили о скрытых опасностях

После шторма лучше не заходить в воду в течение двух дней
пляж
Фото: freepik // rawpixel

В воде после шторма весьма благоприятные условия для размножения бактерий. Кроме этого, могут образовываться сильные течения и волны, предупреждает «Lenta.ru».

Если во время шторма шел дождь, вода может оказаться еще более грязной. В нее могут попасть мусор, нефтепродукты, пестициды.

Чтобы не навредить здоровью, лучше подождать сутки или двое. За это время вода очиститься, и купание будет более безопасное. © «Петрозаводск говорит»

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Вода
Шторм
бактерии
опасность