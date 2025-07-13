Вместо денег петрозаводчанин увидел на счету пустоту

24-летний петрозаводчанин обратился в полицию: он продавал колесные диски и стал жертвой афериста. Заявитель думал, что оформил доставку, но на деле поделился данными с мошенником и позволил ему обокрасть себя, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Карелия.

На сайте петрозаводчанин разместил объявление о продаже колесных дисков за 15 тысяч. С ним связался псевдопокупатель с желанием купить товар. Продавец поделился данными, нажал на кнопку «получить средства» и ввел код, который пришел на телефон.

После этого петрозаводчанин не смог открыть приложение банка, а когда получилось войти в профиль, увидел пустой банковский счет. © «Петрозаводск говорит»