Стажер обокрал ресторан в Петрозаводске

В одном из местных ресторанов работники утром обнаружили: из кассы пропало 45 тысяч рублей. В краже признался стажер, ему экстренно нужны были деньги, сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

22-летний петрозаводчанин, чтобы расплатиться за долги, украл из кассы деньги. Его преступные действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Молодому человеку грозит или штраф, или обязательные, исправительные, принудительные работы, или лишение свободы на срок до пяти лет. © «Петрозаводск говорит»