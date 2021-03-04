Два трудолюбивых брата из глубинки Карелии удивили Главу республики

Мало у нас найдется людей, кто не жалуется на жизнь, а старается жить своей головой и руками. Те, кто верит в себя, добивались больших успехов даже в трудные 90-е годы. Учитывать надо было одно: и деньги, и уважение земляков добываются упорным трудом. Ровно 20 лет назад журналисты отправились в Пряжинский район. Там все население прекрасно знало братьев Зайцевых.

К тому моменту уже десять лет они занимались там лесным бизнесом. Начинали дело всего несколько человек. А спустя пять лет фирма «Алви» по переработке древесины, которую братья открыли в 1996 году, практически догнала знаменитую фирму «ШуяЛес». Кроме того они выкупили свинокомплекс к Вилге, который был в жутком состоянии, и сделали его образцовым хозяйством.

Братья Зайцевы и их соратники — трудоголики. Рабочий день начинали в четыре утра. И людей в фирму набирали под стать себе.

«Подбор людей у нас жесткий. Но в основном это люди, которые работают уже с 1991 года с нами, коллектив практически сформировался. Люди с поселка, со всех предприятий подобраны самые лучшие», - рассказывал о своем деле Сергей Зайцев.

И вот в начале 2001 года решили братья на берегу Пряжинского озера построить туркомплекс. Опять же — не надеясь ни на инвестиции, ни на государство. Комплекс обещал быть шикарным. Эта идея заинтересовала главу правительства РК Сергея Катанандова. Во время рабочей поездки по Пряжинскому району он на минутку заезжал в те края посмотреть на строительство, а пробыл полчаса, расспрашивал о подробностях проекта.

«Это большой проект, он будет рассчитан на пять лет. Его стоимость порядка 35 миллионов рублей. Туризм на сегодня очень популярная отрасль. Из видов деятельности он является одним из приоритетов», - говорили владельцы. Сорок домиков, ресторан, бани, теннисный корт — верилось, что пряжинские мужики осилят подобное строительство. Глаза боятся — руки делают. Те, кто знает, как сегодня идут дела на этом предприятии — пишите в комментариях!

Конституция Карелии в начале 2001 года была одобрена парламентом республики. А вот поправки руководителя Карельского конгресса в основной закон депутаты отклонили. Анатолий Григорьев пытался придать карельскому языку статус государственного. Не получилось с государственным — может быть, получится с региональным? - решили активисты. Ведь статус регионального тоже мог помочь языку выжить. Ни для кого не секрет, что в нашей многонациональной республике общественность и соответствующие комитеты заботились о том, чтобы местные этносы не забыли о своих корнях. В школах и в вузах Петрозаводска изучали карельский, вепсский и финский языки. Но педагогам порой приходилось самим готовить программу обучения и методические пособия. Потому что на

государственном уровне эти проблемы не были решены. Не хватало денег на то, чтобы издавать необходимую литературу. Именно поэтому заинтересованные ведомства уже давно предлагали придать национальным языкам статус региональных.

«Это совершенно не означает, даже европейская хартия не предполагает, что это будет что-то насильственное. Это все добровольно делается. Но на этих территориях государство уже будет обязано предпринимать шаги приоритетные по развитию и сохранению этих языков. Чего сегодня, к сожалению, нет», - пояснил Виктор Богданов, председатель Совета уполномоченных съезда карел РК.

По сути региональный язык — это язык национального меньшинства, который будет функционировать на определенной территории и применятся во всех сферах жизни. Это вовсе не значит, что кто-то будет обязан его изучать. Статус региональности просто позволит сохранять свою культуру и ощутимо помогать тем, кто о ней заботится. Впрочем, добиться этого будет нелегко.

«К сожалению, на сегодняшний день статус регионального языка необходим и Российской Федерации. То есть правовой базы в РФ под понятие «региональный язык» сегодня у нас нет», - объяснил эксперт. Поэтому многие субъекты РФ обращались тогда в Думу с предложением подписать и ратифицировать Европейскую конвенцию о языках национальных меньшинств. И об этом всерьез задумались в Госдуме. Во всяком случае федеральный закон об основах государственной национальной политики уже рассматривался депутатами страны в феврале.

Таким было 4 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото stroyavtocentr.ru)