Криминалистам из МВД Карелии выдали героин. Зачем?

МВД Карелии впервые ровно 20 лет назад проводило конкурс мастерства экспертов-криминалистов. И прессу на конкурс позвали! Задания были привычные. Снять отпечатки пальцев с бутылки вина, исследовать отпечатки ботинок, провести экспертизу героина. Для этого были предоставлены настоящий героин и натоящие криминалистические препараты. Весьма дефицитные.

Кто бы мог подумать, что обычная пудра и скотч могут пригодиться такому редкому специалисту, как криминалист. Тому самому, которые выезжает в составе опер-группы на преступления. Сотрудники МВД жаловались, что спецтехники настолько мало, что приходится заменять ее подручными средствами.

-Какое у вас главное орудие производство? Лупа или что-то другое?, - спросил журналист.

-Голова!, - тут же ответила Татьяна Сенчукова, начальник отделения УВД Петрозаводска. - У нас очень мало техники. Страна нищая, и мы также очень нищая организация. Поэтому нам все приходится додумывать головой.

Помимо головы у криминалиста всегда с собой лупа. Именно этим прибором орудовали эксперты, соревновавшиеся на конкурсе. Именно от работы вот этих людей завесела успешность раскрытия преступления. Именно поэтому министр Игорь Юнаш поставил задачу — увеличить штат экспертов. Бандит пошел ученый. И бить врага его же оружием при тогдашнем техническом вооружении становилось все сложнее.

«Наши преступники с каждым годом становятся все грамотнее и грамотнее. Наверное, и СМИ в этом им помогают, по телевидению боевики, все остальное. Поэтому следов рук все меньше остается. Чаще только следы трасологии — следы, оставленные орудием преступления», - говорили эксперты.

Кроме следов криминалисты Карелии исследовали на конкурсе героин, изъятый у наркодельцов. А также проводили экспертизу поддельных документов. Рассказали о любопытных деталях. В общем, конкурс пришелся по вкусу. Победителю, во-первых, причитался в качестве приза компьютер — весский аргумент в пользу подобных начинаний. А во-вторых, конкурс был приурочен к 1 марта — дню рождения советской криминалистики. И хотя сама наука родилась гораздо раньше, чем страна советов, лупа, фотоаппарат и голова оставались главными орудиями криминалиста со времен дореволюционной России. С праздником всех причастных!

Нередко криминалистам приходится копаться и в мусоре, чтобы обнаружить важные следы преступления. А иногда и копаться не нужно! Все следы преступления налицо — бери не хочу. Эх, проблема уборки и вывоза мусора... И когда ее решат?! Вот и ровно 20 лет назад решение проблемы упиралось не в деньги. Достаточно было выполнять свои служебные обязанности. В центре Древлянки во дворах журналисты обнаружили огромное

поле для деятельности всех служб, которые призваны следить за порядком в городе. Древлянка становилась полигоном для отходов. И никто не приходил на помощь к ее жителям— ни дворники, ни «Спецтранс».

Кто пьет шампанское, а кто кефир, кто курит Беломор, а кто Приму — обо всей частной жизни этого двора могли рассказать мусорные контейнеры, которые отюда не вывозили неделями. Коробки, фантики, бутылки равномерно распределялись по всей площади двора, доставляя массу неприятностей жильцам. Опорожнять баки вовремя должен «Спецтранс», жильцы туда звонили, но тщетно. На звонки журналистов администрация предприятия тоже отвечать не захотела. Осталось загадкой, почему не выполняются работы, за которые честные горожане платили деньги вовремя.

«Мы плотим деньги сполна. Даже в критические моменты мы даже одного дня ни просрочили в оплате», - говорил пенсионер Александр Ефимович. И ему еще повезло в отличие от его соседей. Накануне баки его дома №19 по Древлянке опустошили. Но вот мусор, который давно перевалился за края контейнеров, оставили во дворе.

«Тут гора бывает! Полная гора. Они приедут, вывалят баки, а то, что рядом не вывозят. И все это по двору разносится. И все это снегом замело. А дворников сейчас нету», - жаловались старики.

Дворники Древлянки по идее работали в ЖЭУ №14, но с 1 января эти дома перешли в ведение организации «Триал». Сделано это было без согласия жильцов, как объяснили им в мэрии, «проводится эксперимент». Народ за долгую жизнь был экспериментами сыт по горло. Он ждал чего-то доступного и правильного, доступного разумению пенсионера, примирившегося с рыночной экономикой. Раз деньги уплочены — значит, во дворе должно быть чисто.

Таким было 3 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото topspb.tv)