В Петрозаводске раскрыли убийство инженера

Городская прокуратура раскрыла по горячим следам убийство главного инженера «Карелэнерго» Юрия Гончарова, которое произошло в конце декабря. Ровно 20 лет назад тогдашний прокурор Петрозаводска Артур Парфенчиков лично рассказал журналистам о деталях. Были установлены все лица, которые причастны к этому преступлению. 16 декабря соседи обнаружили тело Юрия Гончарова в его квартире на Октябрьском проспекте. По словам прокурора города, всего сутки понадобились оперативникам, чтобы раскрыть мотивы преступления и выйти на преступников по горячим следам. Были установлены все лица, причастные к убийству.

«Задержано пять человек, - комментировал события Артур Парфенчиков журналистам. - Четверо мужчин и одна женщина. Мужчины — это выходцы из Лоухского района. Они находились в Петрозаводске, и что они здесь делали, мы сейчас проверяем».

Квалифицировалось это убийство как совершенное из корыстных побуждений и сопряженное с разбойным нападением. Группа преступников надеялась найти в квартире Гончарова деньги. Но им пришлось довольствоваться только вещами — оргтехникой, видеокамерой, телефоном, которые они взяли только для того, чтобы замести следы.

«Сегодня мы нашли уже часть вещей, вернее — остатков этих вещей, - продолжал Артур Олегович. - Их главной целью были деньги, а потом они просто уже пытались уничтожить все вещи, на которых могли остаться следы преступления». 20 декабря все преступники были арестованы, после чего ожидали, когда дело будет передано в суд. Планировали сделать это весной, когда будут проведены все тщательные экспертизы и проверки. До этого пятеро человек находились в следственном изоляторе.

«Организатором этого преступления и исполнителем убийства, это установлено на сегодняшний день, является женщина. Такая вот трагедия», - сообщил прокурор Парфенчиков, и было заметно, что он сам удивлен и опечален этим фактом. Известно, что молодая женщина была немного знакома с убитым. Подобное преступление предусматривает до 25 лет лишения свободы. Но чистосердечное признание и подозрение на беременность могли сократить отбывание наказания до 15 лет. Соучастники этого убийства скорей всего будут лишены свободы на такое же время, - подчеркнули следователи.

А вот о других статьях Уголовного кодекса. Каждый месяц отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задерживал наркокурьеров из Санкт-Петербурга. Но изъятое у них — лишь капля в море. Основная доля привозимого все же попадала к покупателям. Именно с железнодорожного вокзала начинали наркотики свое шествие по Петрозаводску. На перроне с 20 на 21 декабря была задержана самая крупная на тот момент партия наркотиков в Карелии — 400 граммов героина. Наркотики в основном везли к нам из Питера поездом. Естественно, что конспирация и маскировка у наркокурьеров была налажена хорошо. Но в этот раз она жительнице Петрозаводска не помогла. Ей дали уйти с вокзала и задержали уже у самого дома на улице Чапаева. Количества героина, который был изъят у этой женщины, хватило бы на расфасовку 13 тысяч доз.

«Если говорить о стоимости на черном рынке, то по самым грубым подсчетам она превышает более 2 миллионов рублей», - сообшил Александр Ларькин, заместитель начальника ОБНОН МВД РК. Но дело даже не в том, сколько это стоит. А в том, сколько жизней можно загубить. 400 граммов героина — это не так много, если вспомнить, что по данным министерства внутренних дел Карелии, в год в республике потребляли примерно 30 килограммов героина. И сбывали белую смерть в основном молодежи. «Наркотики сбываются в студенческих общежитиях, на дискотеках. Имеются и покупатели, которые приобретают более крупные партии. И затем их перевозят в районы республики», - рассказывали специалисты. Поезда в Петрозаводск продолжали ходить, а наркокурьеры в них к нам ездить. Милиция не могла этому противостоять — слишком неравны были силы. Тогда не было реальной программы, реального государственного финансирования для борьбы с наркотиками. Все понимали, пока они не появятся, дело не сдвинется с мертвой точки.

Таким было 2 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото i3vestno.ru)