Украсть двери с подъезда дома в Петрозаводске — надо было умудриться!

Вот мы и оказались в Новом году! Ура. Если из-за короновируса вы не смогли попасть на какой-то концерт или праздничное представление — не переживайте. В истории нашего города уже такое было. Честное слово! Причем, из-за обычного, но очень свирепого гриппа в Петрозаводске отменяли торжества. И конечно, несчастные и без того небогатые учреждения культуры серьезно потеряли выручку. Кстати, в те годы никто не задумывался о том, чтобы им что-то компенсировать.

Что ж, все плохое проходит. Давайте пока расскажем вам о курьезах, которые случились накануне праздников ровно 20 лет назад. Многие петрозаводские многоэтажки в те годы украсились железными дверями на подъездах. Таким образом жильцы старались обезопасить себя от воров, которые лезут в квартиры и грабят мирных граждан. Но такого, что произошло в одном из домов на Кукковке, наверное, еще не было в криминальной истории Петрозаводска. Там украли саму подъездную дверь.

В доме №5 «а» на улице Лыжной произошло таинственное событие: были украдены железные двери, которые стояли тут полгода и служили надежной защитой жильцов от холодной снежной улицы. Виктория Никитина, которая жила в этом доме, рассказала: «20-го декабря она еще стояла. Железная. Большая. Правда, без кодового замка. А 21-го декабря в обед ее уже не было. Вот как так произошло, я не понимаю. Это фантастика». В темном подъезде стало чуть светлее с исчезновением дверей. Но значительно холоднее. До этого она не закрывалась — кодовый замок на дверях работал ровно один день. Поставил это «архитектурное украшение» некий кандидат в депутаты, который очень хотел занять заветное креслов в Петросовете.

«Этот кандидат депутатом не стал. Наверное, и двери поэтому не стоят. Обиделись», - дружно пошутили журналист и Виктория. Впрочем, этот подъезд был не одинок. В конце дома также исчезла подобная дверь. Жильцы задавались вопросом: куда их девают воры — ставят себе? Отдают друзьям? Сдают в металлолом? А может быть, на самом деле их снимает несостоявшийся депутат, обидевшись на своих избирателей? Ответ на эти вопросы они не нашли.

А вот замечательно позитивный сюжет! Который, кстати, повышает иммунитет. Не секрет, что в те годы заболеваемость у детей постоянно повышалась. И дело было не только в сезонных болезнях. По мнению врачей, наши северные дети абсолютно не приучены к холоду, вот такой вот парадокс. А такому процессу, как закаливание, родители не придают значения. И вот тут помогала вода. После сравнительно теплого бассейна пловцов, которым 2-3 недели от роду, обливали холодной водой из-под крана. Это не садизм, это закаливание. И надо отметить, все эти «водоплавающие» устояли против эпидемии гриппа! Такая профилактика, в который раз повторяли медики Древлянской поликлиники, - залог дальнейшего крепкого здоровья.

«Закаливание детского организма лежит полностью на плечах родителей, - подтвердила Елена Косинова заведующая отделением восстановительного лечения. - Если родители это понимают, выполняют рекомендации медиков, то, как правило, у них дети болеют гораздо реже». Родителей просят начинать с холодных ванн, а также адоптировать свое чадо к воздействиею внешней среды — не кутать, не перегревать, приучать к холоду, обучать привычке пить прохладную воду и принимать ежедневный контрастный душ. Все, кто последовал старым, как мир, советам врачей, никогда не возвращался в кабинеты докторов. Это статистика всех учреждений, где есть бассейны. Они по требованиям педиатров, просто необходимы. Тем более, что наши северные дети — особенные. «Наши дети находятся в особых условиях. У нас и повышенный радиационный фон, и повышенная влажность, и температура воздуха у нас ниже, чем везде. Поэтому особенно актуально в нашем регионе стоит вопрос закаливания». Видимо, наши власти так не считали. Даже само попадание в поликлинику у нас было сопряжено с рядом бытовых трудностей — и тогда, и сейчас. А такой милый сердцу наших медиков бассейн и вовсе роскошь для наших детских учреждений. На встрече с реабилитологами Финляндии наши педиатры выяснили, что Детские аквапарки для финнов убыточны, но тамошние власти тратят на поддержание бассейнов немалые казенные деньги. И все потому, что здоровье нации для них прежде всего. Вода, в которой ныряют младенцы сразу после появления на свет, смывает все недуги — аллергии, диатезы, неврозы, заболевания дыхательных путей и опорно-двигательной системы.

Так что закаляйтесь сами и закаляйте потомство! Хотя бы в домашней ванне и с контрастным душем. Оздоравливайтесь, укрепляйтесь и адаптируйтесь к северным холодам. И к прохладному отношению к вашему здоровью наших властей. Оздоравливаться самим — это дешевле выйдет в любом случае.

Таким было 1 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото dveri365.house)