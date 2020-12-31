Известные люди Карелии запели любимые хиты в честь праздника

Дорогие наши читатели! С Новым годом! А какой праздник без хорошей песни? С ней у нас связаны самые дорогие воспоминания. Накануне наступающего 2001 года, а значит, и наступающего нового века и даже нового тысячелетия работники телекомпании «Ника», архивом которой мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, решили устроить «смотр строя и песни»!

Если помните, тогда очень свежо смотрелись вместо «голубых огоньков» стильные и оригинальные «Старые песни о главном». Конечно, добиться того, чтобы наши политики и другие известные люди Карелии так же умело исполнили любимые песни, журналисты не могли. Но это было и не нужно. Можно было просто расспросить о любимой песне, и человек скидывал с себя маску серьезности, улыбался и рассказывал что-то потаенное, искренне и с любовью. А что еще нужно для праздника?

Начали конечно с того, как снимала клип группа «Мюллярит» с Сергеем Катанандовым, который лихо играл с музыкантами на гитаре знаменитый «Петроской». После того, как клип показали по телевизору, бывший мэр проснулся Главой республики. И так бывает. Песня — как судьба. Недаром в народе говорят: у каждого свой век, у каждого своя песня. Песня, которая появится именно в тот момент, когда нужна больше всего. Когда поешь то, что чувствуешь. Существуют песни на все времена. Они передаются из поколения в поколение.

«С песней связано в моей жизни все, - рассказывала Татьяна Калашник, министр культуры республики. - Я точно знаю, что моя мама любила петь. Я родилась в маленькой деревне. Мама ходила на репетиции в клуб. И потом она мне рассказывала: «Знаешь, почему ты, наверное, в отрасли культуры, почему ты поешь? Потому что я приходила на репетицию, а ты лежала на подшивке с газетами в клубе на столе». И вот, наверное, с одной стороны библиотечная практика, а с другой стороны та музыка, которая была вокруг меня, навеяла ощущение, что — конечно же — как без этого жить?!»

Татьяна Николаевна спела строфу из романса «В лунном сиянии снег серебрится» и продолжила рассказ: «Где-то в конце позапрошлого года мне удалось быть в городе Апатиты на выставке, которая была посвящена творчеству и называлась «Поэзия камня». Мы привезли ансамбль «Кижи». Я вышла на сцену, сказала официальные слова. И неожиданно для себя сказала, что хотела бы вас поздравить песней. Самое удивительное случилось потом. Вышел на сцену мужчину, который сказал: прекрасно выступал коллектив «Кижи», я потрясен выставкой, которая здесь открылась, я нашел большую сумму денег, пока шел концерт, и купил картину из самоцветов на этой выставке и хочу подарить той женщине, которая пела. Он меня имел в виду. Он не запомнил, что я министр культуры, он запомнил, что я пела. Чрезвычайно приятный подарок».

Геннадий Суровцев, главный врач поликлиники №4, встретил журналистов с гитарой в руках: «У барда, журналиста, киноактера Юрия Визбора есть прекрасная песня, в которой говорится, что если бы у него была не одна жизнь, а много, то он бы распорядился этими жизнями по-своему. И вообще, с Визбором у меня связана интересная история. Очень много лет назад он приезжал к нам в Петрозаводск с концертом. И во время концерта у него лопнула первая струна. Тогда это был большой дефицит. Это годы 70-е были. А у меня, к счастью, оказался большой набор этих струн. Я сбегал домой за струнами, концерт был во Дворце пионеров на набережной. И принес ему. Концерт продолжился. И вот песня, которая мне больше всего нравится,в которой есть куплет, связанный с моей жизнью врача, это песня Юрия Визбора».

И он запел, подыгрывая себе на гитаре: «Но будь у меня двадцать жизней подряд, я бы доктором стал в районной больнице. Ничего б не хотел, лишь лечил бы ребят. И крестьян бы учил, как им не простудиться».

Виктор Николаевич Масляков, который в те годы был вице-премьером карельского правительство вспоминал с теплотой: «Я имел возможность в то время, когда отсутствуют мои старшие братья, включить магнитофон. Это была первая «Яуза». Деревянный, солидный. Его купили с одной из первых зарплат старшего брата. Я имел возможность приобщиться к музыке, знал в то время и свежие новости».

Виктор Николаевич исполнил песню Валерия Ободзинского: «Ты мне танец обещала в этот листопад. Всю ночь музыка звучала, наполняя сад. Этих листьев поздний бал передышки диктовал. И был радостью отмечен их извечный карнавал».

Приятно отметить, что совсем молодые люди причисляли к любимым песням близкие сердцу каждого советского гражданина шлягеры. Артист Валерий Чебурканов пел «Старый клен стучит в стекло». Он был одет в костюм Деда Мороза, потому что в это время у артистов Елки. И подыгрывал себе на фортепьяно.

Вячеслав Яловицын, главный звукорежиссер Радио «Европа Плюс» напевал: «А дорога серою лентою вьется».

Меняются времена, выбираются новые правители. Появляются и исчезают новые государства. Но песня остается с человеком. И пусть в ваших сердцах всегда звучит прекрасная мелодия любви к такой непростой, но все-таки единственной жизни.

Таким было 31 декабря ровно 20 лет назад. Поздравляем вас с Новым годом! Будьте рядом с нами, не забывайте о нашей рубрике, которая всегда подскажет вам, что происходило в жизни Карелии ровно два десятилетия назад.

Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот праздничный день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото novoetv.kz)