Национальный вопрос разделил парламент Карелии на два лагеря

В парламенте Карелии ровно 20 лет назад рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Карелия». Поступило более 200 поправок, многие из которых носили принципиальный характер. Особенно бурную дискуссию вызвала поправка к 11 статье, согласно которой карельский язык должен был получить статус государственного наравне с русским. Кстати, любопытная цикличность: именно в декабре 2020 года, спустя два десятилетия, подобный вопрос в парламенте вновь стал остро.

Инициатором поправки, по которой карельский язык получит статус государственного, выступил Глава правительства РК, к которому незадолго до этого на поклон ходили «малые народы». Инициатива разделила народных избранников на поборников и противников этой идеи. Тех, кто голосовал «против», смутило само понятие «коренная национальность». «Что под этим понимать?, - задавался вопросом депутат Алексей Мосунов. - Я вот родился здесь. А мама приехала сюда с Кировской области. А бабушки и так далее — марийцы по национальности. Коренной я или нет? Титульный или не титульный?»

Сторонники поправки Главы правительства считали, что он (Глава) проявил этим: 1 — политическую грамотность, 2 — общественную сознательность, 3 — идейную дальнозоркость и 4 — правительственную мудрость. «Карелы и вепсы — это титульные народы, и если мы в республике не сохраним эти народы, то в ближайшее время мы можем их записать в «белую книгу народов», - предупредил Виктор Ахтиев, председатель Госкомитета РК по национальной политике.

Противников идеи также смущало дополнительное финансирование. Ведь статус государственного языка определен мировыми стандартами. «Статус предполагает и экзамены, и обязательное обучение, и в суде», – напомнил Алексей Мосунов. Любой чиновник, учитель, журналист, юрист, общественный деятель и торговый работник должен, если это госязык, свободно говорить на нем. Немалых затрат потребовали бы те же информационные таблички как внутри, так и снаружи зданий.

Сторонники идеи призывали охранять нац.меньшинства. Хотя в нашем обиходе на вывесках тогда с великим и могучим чаще соседствовал английский. Он стал почти государственным негласно, когда на русского человека упали деньги в виде доллара США. Впрочем, сторонники идеи подчеркивали формальный характер такого шага, указывая на переходный этап овладения карельской грамотой. «Никто никого не будет заставлять. Это будет больше даже моральным, психологическим фактором, дань уважения карельскому народу», - заявил Ахтиев. Уважать карельский народ надо по-другому — упорствовали несогласные. И призывали потратить те же деньги на создание языковых школ, повышение зарплат учителям национальных языков, приобретение книг и методик.

Также противники идеи были недовольны политической подоплекой дела. Поправка присуждала не только статус. Планировалось создание национального совета в недрах парламента. А это еще одна бюрократическая структура, да не простая, а с возможным требованием льготных квотированных мест только по национальному признаку. И это при том, что карел в Карелии всего 80 тысяч, а носителей языка и вовсе только 40 тысяч.

«Это нужно нескольким десяткам человек, - высказал свое мнение Мосунов. - Это представители национальной элиты, которые хотят поднять свой статус. Я им подыгрывать не хочу, они и так уже наездились по всяким там Будапештам, Нью-Йоркам, Женевам и Хельсинкам, представляя свои народы, о чем эти народы и знать не знают. Ни один раз ни один работяга не ездил никуда. Сплошная элита ездит. Пусть посидят на месте, почаще лучше в карельскую деревню ездят. Может быть, тогда их хоть там выберут. А то они все время в карельских округах проваливаются. А пытаются говорить от имени всего карельского народа». Национальный вопрос, как известно, один из самых спорных. Депутаты так и не договорились. А народ и не спрашивали. Референдума по этому вопросу устраивать не стали.

В середине декабря снега и морозов уже не было и в помине. Ноябрьские метели закончились. А на площади Кирова установили главную Елку республики. Уже очень хотелось, чтобы площадь приобрела праздничный вид. То, что Новый год состоится в любую погоду — несомненно. Поэтому городские власти, не взирая на оттепель, решили Елку на главной площади уже установить. Правда, произошло это позже, чем в прошлом году. В это время в 1999-м малыши уже катались с горок, а сейчас деревянные сооружения еще только монтировали. Впрочем, неизвестно, успеют ли горки достаточно заледенеть, чтобы детвора не порвала себе штаны. Но сами Елки будут украшены, как и в предыдущие праздники. И гулять среди них можно будет каникулы напролет.

Ольга Карклин был известным человеком в Петрозаводске. Можно было позавидовать ее творческой энергии, писала стихи, снимала авторское кино, устраивала выставки. Как раз на днях появился сборник ее стихов, а в кинотеатре «Победа» состоялась презентация ее фильма «Граффити». Рассказ Хулио Кортасара, который лег в основу картины сложно пересказать. Как и любое хорошее произведение. И экранизировать его сложно. Несмотря на все недостатки, которые присутствовали в фильме, рассказ об одиночестве людей в большом городе создателям удался.

«Фильм об одиноких людях. Прекрасных, молодых, полноценных, но внутренне очень одиноких. Это, наверное, городская проблема», - сказала Ольга. Естественно, кто хотел найти в фильме кинематографические изыски и виртуозные актерские работы, зря пришли на презентацию. Фильм на «Оскар» и другие престижные премии номинировать никто не собирался. Но откровенный непрофессионализм, как ни странно, обернулся если не достоинством, то по крайней мере не испортил.

«Мы сразу отмели профессиональный подход, мы работали, старались это делать в манере очень сильно любительской», - заявила Ольга. Зрители, которые пришли на презентацию «Граффити» в кинотеатр, были друзьями участников съемочной группы. В основном люди искусства. И фильм они оценили по достоинству.

Таким было 18 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.