Бомж вызвал стражей порядка, обнаружив труп собрата по образу жизни

Зима еще только началась, а в Карелии уже произошло три случая переохлаждения со смертельным исходом. Об этом писала пресса ровно 20 лет назад. В основном жертвами холода становились лица без определенного места жительства. Останки одного из них извлекли сотрудники МВД из люка теплотрассы на улице Шотмана. Эта теплотрасса находилась между задним двором здания, некогда принадлежавшего Карелкниге, и железной дорогой. Сотрудники фирм, расположенных в здании Карелкниги, утверждали, что здесь частенько собираются лица без определенного места жительства для того, чтобы погреться. Особенно зимой. Останки одного из них сегодня сотрудники МВД извлекли из люка.

Журналисты застали милиционеров, когда они уже покидали место происшествия. Они не захотели давать комментарии. То ли спешили по домам. То ли проведенная операция носила гриф «секретно». Все, что нам удалось узнать, рассказали сотрудницы одного из офисов. Информация, которой они поделились, женщины почерпнули из беседы с замерзшими милиционерами, пившими у них чай. По словам правоохранителей, вызвал их на место некто, классово близкий усопшему. Видимо, хотел погреться в люке и обнаружил останки собрата по образу жизни. По состоянию трупа можно было сделать вывод, что пролежал он на трубах около года. Это предположение подтвердили и результаты судебно-медицинской экспертизы, с которыми журналистов познакомили сотрудники пресс-службы ГУВД города Петрозаводска. Людям, лишенным жилья, было особенно непросто в зимний период, когда они пытались обосноваться на чердаках и подвалах, и откуда их справедливо и нещадно выгоняли, потому что проблем возникало в таких лежбищах немало. На теплотрассах от бомжей тоже приключались аварии.

А люди, которым было где жить, тоже испытывали различные неудобства. Например, жильцы домов на Кукковке уже недели три сражались за пространство, где гуляли их дети и внуки. На небольшой площадке во дворе было решено поставить несколько гаражей жильцов из дома напротив. И пока этого не случилось, конфликт решили перенести в коридоры мэрии. Валентина Константиновна — прабабушка. Жила она в доме по Балтийской, 69 уже двадцать лет, и все эти годы сражалась за чистоту и благоустройство двора-колодца. Сначала детская площадка была оборудована, кусты и деревья посажены.

Но потом местные аборигены разорили уютное гнездо. ЖЭУ на призывы о помощи не отзывалось. Но теперь тревожила прабабушку новая напасть: «Гаражи! Ну кто на дворовой территории ставит гаражи, как вы думаете?» Правнуку Валентины Константиновны стало гулять совсем негде три недели назад, когда на площадке появился первый гараж. Жильцов возмущало еще и то, что владельцы гаража вообще не из их дома: «Мы сказали — ставьте там. Нам сказали, там трубы, не разрешили. И вот с этого конца четыре гаража будет стоять». Жильцы из дома по соседству получили разрешение в мэрии устроить в этом дворе чуть ли не автостоянку. Поэтому жильцы обиженного дома написали мэру петицию за подписью всех квартиросъемщиков, среди которых было двое депутатов. Вообще во дворах подобного типа автовладельцы часто устраивали общий гараж, отчего у жильцов портилось настроение, а во дворе и квартирах — воздух: «Круглые сутки тут ездят. Вонь страшная! Вот у меня под балконом целых три площадки для машин. А для детей? Ничего».

Детям можно было погулять на площадке детского сада напротив. Но воспитатели туда чужих детей не пускали, чтобы не вышло какой-нибудь эпидемии. Так что оставалось малышам крутиться вокруг да около машин. Что, конечно, небезопасно.

«Вот здесь ребята в лапту играют, школьники. Маленькие тут летом катаются на великах. Тут одна-две машины постоят и уходят, то есть место есть. Если тут гаражи не поставят, тут и шайбу будут гонять дети. А больше им негде. Негде! А теперь и этого не будет», - сокрушалась Валентина Константиновна. Городские начальника на возмущения жителей Кукковки отреагировали вяло, потому что по факту было все законно. Другое дело, что правнук Андрюша стал расти среди выхлопных газов, машинного масла и запчастей. Интересно, кем он стал? Рассказывайте в комментариях, если знакомы!

В те дни институт повышения квалификации педагогов проводил традиционные курсы для учителей вепсского языка. Основная проблема в их работе — это нехватка методических материалов и учебной литературы. Впрочем, еще одной проблемой являлось и то, что носителей языка с каждым годом в республике становилось все меньше. В единственной в Петрозаводске финно-угорской школе им.Леннрота уже третий год подряд работал единственный на весь Петрозаводск школьный учитель вепсского языка. Надежда Анатольевна Куккоева знала этот редкий язык с детства. Она сама была представителем малого народа, язык выучила в семье: «В университете я все свои знания, которые у меня уже были, подвела под правила, то есть грамматику. Я же знала разговорный язык. Но не знала, каким правилам он подчиняется. И в университете я все это привела в систему».

Вепсов в России, по последней переписи населения, было всего две тысячи. Поэтому труд Надежды Куккоевой по идее должны были внести в Красную книгу. На деле же происходило наоборот. Квалифицированные преподаватели вепсского языка, закончив вузы, в школы не шли, работали в других сферах: «Обратно к нам не едут. Точнее едут единицы. Остальные остаются в Петрозаводске, но не по специальности. Уезжают многие в Финляндию».

Для малочисленных учителей, которых собирали в Карелии, а также в Ленинградской и Вологодской областях, ежегодно устраивали курсы повышения квалификации, на которых обсуждали важные для возрождающегося языка вопросы — общеобразовательные стандарты, программы обучения, общественные наработки и методические пособия. Дети на качество обучения пожаловаться не могли. Потому что шли в класс, как и Надежда Анатольевна, по зову сердца. «Если дети изучают у нас язык, то у них есть какая-то цель, например, поступить в вуз, дальше работать с языком. У восьмого класса это уже идут более целенаправленно». И чаще всего это были дети, у которых дедушки и бабушки вепсы. Да и в преподаватели вепсского языка шли представители этой народности. И тех, и других немного. Но у них была надежда на то, что их язык еще некоторое время не приобретет статус «мертвого».

Таким было 27 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото 51.rodina.news)