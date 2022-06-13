Болельщики из правительства Карелии бросили рабочие дела ради матча

В июне ровно 20 лет назад огромную часть населения России занимал один вопрос – как сыграли наши? В те дни шел Чемпионат мира по футболу, игры проводились в Японии и Корее. Даже те, кто относился к футболу спокойно, не могли сдержать патриотический порыв и прямо на рабочих местах болели за нашу футбольную команду. Когда шла прямая трансляция матча Россия-Тунис, съемочная группа телеканала «Ника Плюс» проехалась по нескольким известным учреждениям Петрозаводска, чтобы зафиксировать этот важный исторический момент.

Первый тайм был в разгаре, когда группа оказалась в зале заседаний правительства. На часах начало двенадцатого, а важное правительственное мероприятие перенесли в последний момент.

«Оно состоится, - уверял пресс-секретарь Главы РК Андрей Раев. – Просто оно начнется позже, минут через 20. Не думаю, что это связано с футболом». Кстати, у самого Андрея Владимировича телевизор в кабинете был включен. И он не скрывал своего интереса к матчу. И другие работники правительства, у которых телевизоров в кабинетах не было, звонили сюда, чтобы узнать счет. Комментаторами матча работники министерств были недовольны, ведь они говорили о нашей команде пренебрежительно. Чтобы не портить настроение, сотрудники Госкомспорта даже советовали смотреть матч без звука.

«Мешает комментарий. Мы предпочитаем иметь свое мнение об игре», - уверял ведущий специалист Госкомспорта Карелии Владимир Громов. Тягостное молчание во время начала второго тайма нарушали только вздохи. Наши играли сначала неважно.

В магазине «Телевизоры» журналисты застали довольных продавцов и счастливых покупателей. Счет уже был 2:0, таким и остался. Ну а истинные болельщики заполнили в этот ранний час бар «Спартак». Им игра нравилась. Особенно тем, что наша сборная выигрывала. Как рассказала официантка, большая часть столиков была заказана задолго до матча. Работа в такие дни требовала особого настроя. Но девушка не жаловалась: «Сложно, но интересно. Одновременно работаешь и болеешь». Результат матча раззадорил наших болельщиков, заставил поверить в нашу команду и возлагали на нее немалые надежды, прочили хотя бы третье место на Чемпионате мира. Но, к сожалению, наша сборная не вышла в Плей-офф, а чемпионом тогда стала Бразилия.

Театральная студия Национального театра Карелии подготовила своих первых выпускников. Принимать у них экзамен в Петрозаводск приехал народный артист России Василий Лановой. Днем он работал со студентами, а вечером вместе с заслуженным артистом России Алексеем Кузнецовым выступил в концертной программе «И в шутку, и всерьез».

Анонсы концерта в Петрозаводске висели давно. Но даже если бы их вовсе не было, вряд ли в театре пришло меньше людей. Василий Лановой и Алексей Кузнецов встретились за полвека до этого на съемках фильма «Аттестат зрелости». И после много лет служили в одном театре – знаменитом Вахтанговском. На концерте актеры читали стихи и прозу, пели, исполняли Чехова. И конечно, рассказывали о работе в театре. Василий Лановой признался, что у него две любви в жизни – кино и театр. И первая главная любовь – все-таки театральная сцена. И про кино мастер говорил с долей юмора: «Моя самая любимая роль, а их было около 60, так вот любимая – это эпизод на пляже в фильме «Полосатый рейс». Красиво плывут! Вот та группа в полосатых купальниках. Фраза стала легендарной». Зрители на такие шутки реагировали с одобрением.

Программа была не просто представлением. Это скорее была беседа со зрителями о жизни, о судьбе. Те, кто пришел вчера в театр, это отлично понимали и тепло благодарили за этот доверительный разговор. А студенты отлично сдали экзамены. И вот уже двадцать лет они – яркие звезды Национального театра.

Таким было 13 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.