Новогодняя Елка даже в конце апреля собрала вокруг себя петрозаводчан

Лето неминуемо наступало, погода стояла теплая, мать-и-мачеха уже вовсю зацвела. А в одном из дворов Древлянки до сих пор стоял символ Нового года! Это было ровно 20 лет назад. Кстати, случилось это не от забывчивости жителей. Просто Елка стала для них символом общения. Так что у жителей Древлянки праздник был каждый день. А какой же Новый год без Елки? В лесу она родилась, в лесу росла, и с этого момента началась ее культмассовая жизнь, наполненная блеском и праздником. Ее законно спилили и поместили во двор — старикам на утешение, детям на радость.

«Украшали мы не просто, а всем миром. С миру по нитке — вот она, Елочка наша», - рассказывал Сергей Князев, один из активистов этого двора. Много радости принесла она в сочельник 2000 года, и вплоть до лета продолжала собирать вокруг себя жильцов одного двора. Для них Елка стала символом общения: «В этих домах живет половина полка с Бесовца. И общение здесь, как правило, принято. И под Новый год, и просто так. И поговорить есть с кем». Жильцы этого двора — большая дружная семья. Соседских междоусобиц здесь не бывало. Прибыв из Польши в 1992 году, авиаполк расквартировался в этих домах. И с тех пор елочку для общения ставили тут ежегодно (не знаем, как сейчас — подскажите в комментариях!)

И этому, конечно, больше всего радовалась ребятня: «Есть где время провести детям. Потому что в нашем спальном районе, как его называют, кроме детского дома «Дорога» ничего нет». Посему военные летчики организовали своими силами для детей каток, который, правда, по весне превращался в футбольное поле. Что, впрочем, тоже неплохо. «А каток — с ближайших домов берем воду, сами заливаем. Сами его укатываем. Причем, технология довольно сложная. Оказывается, надо горячую воду, а не простую», - пояснял нюансы Сергей князев. «Непростая» вода, однако, активно лилась и рядом с Елкой. Допоздна, бывало, засиживались под ней любители общения. Как пошутил наш собеседник, как 25 декабря начинают, так 5 января встают. Но жены летчиков не гневались — мужья под окном видны, как на ладони. И со двора их не тянуло. И это объединяющее начало будет стоять на Древлянке еще долго — обещали летчики. О вечнозелености елок говорится даже в энциклопедиях. Их долготерпимость и неприхотливость — научный факт. «Пока с нее листочки не опадут, иголки, вернее — пусть стоит, родная! Будем общаться!»

Национальный театр готовился в те дни к премьере. Пьесу финской писательницы Хеллы Вуолийоки предложил сам режиссер-постановщик из Петербурга Андрей Андреев. По его мнению, это произведение соответствовало двум необходимым театру требованиям. Во-первых, это национальный классический материал, а во-вторых, спектакль должен был привлечь в театр молодого зрителя (и забегая вперед скажем — это ему удалось). Семь пьес из цикла «Нискавуори» финской писательницы Вуолийоки в сценическом воплощении были сжаты в одну. Протяженность действия: конец прошлого века — начало нынешнего. Немалый отрезок времени был показан через жизнь главной героини, хозяйки поместья. Хозяйство, кстати, ей давалось нелегко, что звучало в то время весьма актуально.

«Это такая интересная судьба этой женщины, хозяйки Нискавуори. Когда человек хозяин, у него особая и довольно трагическая судьба чаще всего. А еще если это женщина», - рассказал режиссер Андреев.

Повзрослевшие потомки не находят ничего лучшего, как распродать родовое поместье, за которое престарелая мать, хозяйка имения, отчаянно борется, как за единственное, что имеет цену и за что имеет смысл в жизни держаться. Все действие спектакля происходило в доме, в одной из его парадных комнат. Сценическое пространство питерский режиссер Андреев (говорят, мастер обустроить сцену, почти не потратив казенных средств) и на сей раз обустроил просто. Тем не менее, идея воссоздания атмосферы крестьянского состоятельного финского быта удалась полностью. Публика размещалась вокруг сцены и сидела не в обычных театральных креслах, а на импровизированных лавках.

«Нужно было такое ощущение, чтобы все были, как в доме каком-то. У нас как бы на лавках все сидят», - ответил режиссер. Таким образом вы становились и зрителем, и участником действа. Атмосферу усугубляли висящие за спинами зрителей фотографии крестьянского быта прошлого века. По словам питерского режиссера Андреева, поставившего множество спектаклей в наших театрах, он бы хотел сделать спектакль, интересный именно молодому зрителю. Это тем более оправдано, что в этой постановке наряду с известными актерами театра дебютировали студенты Национального театрального курса.

Таким было 30 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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